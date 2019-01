Los premios IATI galardonan a Rubén Señor y su blog 'Algo que recordar'

El blog Algo que recordar, del tinerfeño Rubén Señor y su pareja, Lucía Sánchez, resultó galardonado en la primera edición de los Premios IATI, dentro de la categoría de Mejor Blog Profesional de Viajes.

El premio, con una dotación de 3.000 euros, reconoció el trabajo de un blog que nació en 2013 del afán de Rubén y Lucía por romper con la vida que llevaban y recorrer el mundo, pasando posteriormente a contar las experiencias y vivencias que iban descubriendo en cada uno de los destinos a los que les iban llevando sus viajes, a los que se ha unido en los dos últimos años su hijo Koke.

Los galardones IATI pretenden reconocer la excelencia en la comunicación digital de viajes, a los blogueros y a los influencers de un sector que en España mueve más de 14 millones de euros.

Conmochila, El Rincón de Sele, Japonismo y Salta conmigo fueron los otros finalistas de la categoría en la que finalmente se alzó vencedor Algo para recordar dentro de unos premios diferentes, ya que "nosotros no somos mucho de participar en concursos, porque lo que se ha puesto de moda en los últimos años es hacerlos de tal manera que gana el que pide más votos por redes sociales y eso no premia el trabajo, sino el ser más pesado", apunta Rubén Señor. Sin embargo, los premios IATI se otorgaron en base al veredicto de un jurado, "por lo que no tenemos que hacer nada más allá de nuestro trabajo" para obtener un galardón que "reconoce a ese blog de autor, más minoritario, pero que intenta dar una ayuda al viajero a un nivel más motivacional".

Rojo Cangrejo, en la categoría de Mejor Blog Revelación; Clavero como Mejor Cuenta de Youtube de Viajes y Pinapli como Mejor Instagram de Viajes fueron los otros vencedores del certamen, a los que se unió un premio especial a la trayectoria y a los valores viajeros, fuera de concurso, y dotado con 1.500 euros para ser empleados en proyectos sociales, y que recayó en lavueltaalmundo.net.

250 de los principales creadores de contenido digital de viajes de toda España estuvieron presentes en la gala, que se celebró en Madrid y que estuvo conducida por el presentador Roberto Leal. El jurado de expertos estuvo compuesto por Paco Nadal, periodista de viajes; Itziar Marcotegi, organizadora de las Jornadas de los Grandes Viajes; Santiago Tejedor, director del primer máster de periodismo de viaje de España; René Rodríguez, experto en SEO; y Alfonso Calzado Desvalls, CEO de IATI Seguros, organizador de estos premios, que tendrán su continuidad con una segunda edición prevista para 2020.