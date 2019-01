Malestar en la escuela de idiomas ´online´ por el cese de cinco profesores en enero

"Por motivos organizativos, a partir del 1 de febrero tendrá asignado un nuevo profesor o profesora y grupo para el segundo cuatrimestre". Con este mensaje, firmado por la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Canarias de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno Autónomo, y enviado este lunes, 28 de enero, se enteraron los alumnos del cese de sus profesores, concretamente cinco, en el curso de inglés que desarrollan desde septiembre en esta modalidad de enseñanza a distancia, y que se enmarca dentro del proyecto de bilingüismo puesto en marcha en 2017 para profesores de los centros públicos de Educación Primaria y Secundaria.

Una medida que ha suscitado la indignación de los más de 200 alumnos afectados, que se ven abocados "a mitad de curso" a un cambio de profesor, de grupo de trabajo, e incluso algunos pueden sufrir cambios en el horario.

"Estamos indignados porque llevamos desde septiembre con un profesor y nos dicen de un día para otro que nos lo cambian, nos reubican en otro grupo y tal vez nos modifiquen el horario. Esto implica tener que empezar de cero, cuando ya teníamos un camino avanzado con nuestro profesor, que conoce nuestras debilidades y fortalezas", indicaron un grupo de alumnos afectados.

Dichas protestas han sido transmitidas a los responsables de la Consejería de Educación a través de escritos individuales, aunque no descartan iniciar medidas colectivas, e incluso darse de baja del curso que desarrollan desde el mes de septiembre.

"Lo peor de todo es que no nos explican el por qué, sólo dicen que por cuestiones de organización, ¿organización para quién?, esto suena más a recortes económicos, y a estas alturas del curso supone una vulneración de nuestros derechos como alumnos. En ningún momento se nos dijo a principio de curso, cuando nos matriculamos, que a mitad del mismo nos veríamos así", subrayan los afectados.

Sobre el hecho de que haya disminuido el número de alumnos desde que comenzó el curso online, aseguran que en sus respectivos grupos se han dado de baja uno o dos alumnos, "con lo cual no entendemos que esta sea una razón para cambiarnos ahora a todos los demás", subrayan, al tiempo que se quejan de enterarse a última hora del cambio, "por un correo electrónico al que ni siquiera nos dan opción a contestar".

Por otra parte, este colectivo de estudiantes de los cursos online de idiomas para profesores y maestros de los centros públicos educativos, proponen que, en lugar de cesar a estos cinco profesores, vuelvan a abrir la matrícula de alumnos para esta formación.

"Si el problema al final es que hay menos alumnos, ¿por qué no abren otra vez la matrícula? En septiembre se quedaron fuera muchos compañeros, de hecho había una lista de espera de profesores que no obtuvieron plaza. ¿Por qué no llamar a esta gente?, no nos lo explicamos". Asimismo insisten en que no quieren volver a empezar de cero. "Nuestros profesores nos encantan, las clases son amenas, hemos aprendido mucho, y aunque no dudamos de la profesionalidad del resto, muchos habíamos conseguido perder el sentido del ridículo en clase y ahora vuelta a empezar".