Las mejores aplicaciones digitales

La aplicación Filtergram (Android, iOS) permite a los usuarios que no se han dado de alta en la red social visualizar el contenido de Instagram. Con esta app se puede ver todo el contenido, pero no se pueden comentar las fotos ni dar al me gusta. Aunque en la versión web se pueden ver los perfiles de Instagram buscando su nombre de usuario, con esta app también se puede seguir a gente. Descarga gratuita.