'La Vida Moderna' es un chiste

El vídeo mató a la estrella de la radio. La profética canción que en 1980 lanzaba el grupo británico The Buggles, el primer vídeo que emitió la cadena MTV en agosto de 1981, aventuraba el ocaso de una época fruto de la revolución tecnológica que estaba por llegar. En 2018, las estrellas de la radio, las que cultivan el verbo fácil y frecuentan el humor como oficio, han dado la vuelta a la red en su beneficio. Es el caso de La Vida Moderna, un espacio radiofónico que dirige David Broncano (Santiago de Compostela, 1985), con Ignatius Farray (Granadilla de Abona, Tenerife, 1973) y Quequé (Salamanca, 1977) como colaboradores fijos, que se asomó a la parrilla de la Cadena Ser en el verano de 2014, y hoy en día es todo un fenómeno que trasciende al propio estudio donde se cocina y las ondas por las que fluye este hilarante coloquio a tres bandas.

La Vida Moderna es un espacio fijo en la Ser, que se emite en horario de madrugada, y que desde hace un par de años, dada la popularidad de la que disfruta y el gancho de sus protagonistas, ha salido en gira, primero por teatros, y estos días en pabellones deportivos. El Premio Ondas al mejor programa de radio en 2018 vino a coronar el pasado año su condición de fenómeno de masas.

"Hemos dado el salto de teatros a pabellones y el espectáculo se basa en la complicidad que se genera con el público, que permite expresarte de esta manera. Antes teníamos camerinos, y ahora ocupamos los vestuarios", bromea el humorista tinerfeño Ignatius Farray. El cómico se mostraba encantando el pasado miércoles de estar este fin de semana en Gran Canaria y Tenerife con sus compadres de tertulia, con dos funciones, ayer en el pabellón Gran Canaria Arena, en Siete Palmas, a las 21:00 horas; y esta noche, en otro pabellón, el Santiago Martín, en Laguna (también 21:00 horas).

Antes de entar al detalle sobre la génesis y fundamento de La Vida Moderna -si lo tiene-, Ignatius deja claro que el público no debe confundirse con lo que él, Quequé y Broncano tienen en cartera. "Tenemos un programa de radio, y esto es un show para teatros, no es la misma grabación que se puede escuchar o ver". Y es que La Vida Moderna, tal como subraya el humorista tinerfeño, "ha ido creciendo según hemos ido avanzando, el programa se ha ido haciendo solo, y nunca fue premeditado que tuviera ciertas coordenadas".

Tres personalidades distintas, cuya bis cómica también difiere, entre monólogos, disparates varios y secciones y personajes habituales que se asoman a cada nuevo episodio de La Vida Moderna. El público siempre espera el exhabrupto, la provocación. ¿Se ha acostumbrado a ello? "No es que sea provocar por provocar, porque en el fondo, la comedia es ese ansia de libertad, poder expresarte con esa complicidad y que no haya mayor problema, e intentamos comportarnos así. Y luego la gente tras el programa de radio ya nos va conociendo, el público sabe que cada uno de los tres somos diferentes, pero que nos compaginamos bien", explica el tinerfeño.

La complicidad

La conexión con el público y la interacción entre los tres protagonistas permite una dinámica fruto del tiempo de rodaje. "La otra cosa bonita del show es que la gente nota no solo la complicidad entre nosotros y el público, sino entre nosotros tres. Después de cinco años hay una amistad de por medio y estamos acostumbrados", asegura Ignatius. "Cada uno tiene su rol, y no es porque lo hayamos premeditado, y la gente ya espera de qué manera cada uno de los tres puede actuar. En ese sentido, el público sabe lo que va a ver". Para el creador y protagonista de El fin de la comedia -serie que le reportó una nominación a los premios Emmy- y colaborador en programas como La Resistencia, que dirige Broncano, o Late Motiv, con Andreu Buenafuente, tiene claro que en este oficio, no todo vale en el humor. "Creo que se puede hacer comedia de cualquier tema, pero no se puede hacer comedia de cualquier forma", reflexiona Ignatius. La ola de puritanismo que emerge como vara de medir sobre lo que uno puede hacer un chiste, no escapa al discurso del tinerfeño. "Se puede meter la pata pero el mismo comentario, dicho en una situación determinada, puede quedar muy desagradable, y en otra situación, arropado por esa confianza y complicidad de toda la gente, si que se entiende perfectamente sin mayor problema".

Sin ánimo de polemizar, Ignatius Farray reconoce que "es verdad que es un tema controvertido, porque hay un puritanismo emergente, por un lado, y de otro gente que entiende perfectamente de que se trata y admite que te expreses de cierta forma. Uno nota esa complicidad y hacemos este show con el afán de aprovechar esa oportunidad que te da la gente".

No hay dos funciones iguales, como tampoco dos programas de radio que repitan los gags y las situaciones que funcionan. Dice Ignatius que el chiste fácil es la "encrucijada de cualquier cómico, siempre existe ese riesgo". Pero, quien se debe a la comedia tiene sus opciones, que explica: hay una manera más convencional, atrincherado en ciertos formatos, pero uno tiene el desafío de seguir haciendo comedia con cierta frescura, no digo que todo sea transgresor, pero si el ansia de no refugiarse en fórmulas consabidas. En este caso, hemos incorporado cosas con la intención de que quede lo más espontáneo y fresco".