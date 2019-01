El trío de oboes Resonance cierra mañana el mes de enero en los Matinee concerts

El trío de oboes Resonance, nacido el pasado año 2018, se estrena mañana en los Matinee Concerts de Puerto de la Cruz. La cita promovida por la Asociación Cultural Reyes Bartlet será en la Sala Timanfaya a las 12:00 horas del mediodía.

El conjunto está integrado por Carlos del Ser Guillén, natural de Valladolid y solista de la sección; Tamsin Cadman natural de Londres y co-solista de la sección y Enrique Álvarez, de Tenerife, y solista de corno inglés. Interpretarán las composiciones Little Trio, de Alexander Von Kreisler; Sous le dôme épais, de Leo Delibes con arreglos de Tamsin Cadman; Capriccio per tre Oboi de Carlo Yvon; La ci darem la mano, de Beethoven; For Melanie compuesta por Paul Harris y Two Piece, de Gordon Jacob. El trío de oboes nace tras la amistad forjada durante los años que llevan haciendo música juntos en la Orquesta Sinfónica de Tenerife.