Alexander se presentaba como "Iván", identidad que el acusado implica en el crimen de Toledo

La cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el secuestro y asesinato del empresario tinerfeño Raimundo Toledo, el 15 de diciembre de 2015 sirvió para concluir con las declaraciones de todos los testigos. Entre ellas, cabe reseñar la de una mujer que, a través de videoconferencia, declaró que en 2015 había alquilado un piso a "un hombre con la cabeza rapada y musculado que siempre se identificó como Iván". La declaración de esta testigo que alquiló el piso en el edificio El Barco sirvió para acabar de echar por tierra la tesis mantenida por la defensa de dos de los tres acusados como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, asesinato, robo de vehículo y daños por incendio por los que la Fiscalía pide 31 años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos.

Los imputados Alexander R. R. y Sandra P. R. sostienen que un tal "Iván" es, al igual que Alexander, un ciudadano cubano con la cabeza rapada y muy musculado y aseguran ambos acusados que era muy amigo de Carlos Toledo, sobrino del empresario asesinado. Según sostienen, sería esta persona la que habría ido en el Seat Toledo a las inmediaciones de la vivienda de Raimundo Toledo en compañía del tercer acusado, Diego Claudio G. G. para seguir con un supuesto plan ideado por Carlos Toledo para matar a Raimundo por cuestiones económicas.

Alexander afirmó en su declaración que "Iván se parece mucho a mi", e incluso llegó a rebatir frente a un policía local que lo identificó frente a la casa del empresario cuando este último declaraba en la mañana del pasado miércoles. El agente, sin ningún género de dudas, lo identificó en la sala aunque dijo que "en 2015 estaba muy musculado y ahora había perdido mucho peso". Alexander se encaró con el funcionario y fue reprendido por la magistrada presidente del Tribunal del Jurado, María Vega, para que no se dirigiera a los testigos, acción que volvió a repetir ayer el acusado contra otro testigo.

Según el testimonio de la mujer que alquiló el piso, el hombre que con el que hizo el contrato siempre se presentó como "Iván y si la persona que identifiqué en comisaría, que es la misma que la que me han enseñado hoy en la foto, es el hombre con el que negocié el alquiler", afirmó. Y es que la testigo no sabía que en realidad, la verdadera identidad de la persona que identificó en comisaría y que aparecía en la fotografía es la de Alexander.

En la sesión de ayer también declaró Carlos Toledo, sobrino del empresario asesinado con quien tenía negocios familiares por herencia. Al final del interrogatorio, no exento de complicaciones dada la grave dependencia a las sustancias estupefacientes que padece, fue preguntado por la defensa del propio Alexander sobre la relación de amistad que mantenía con Iván. Sin embargo, Carlos Toledo negó conocer o tener amistad con alguien que se llamara Iván.

Durante el interrogatorio, declaró que conocía a Alexander porque hacía las veces de "chófer" de su esposa Sandra P. R. y que "no tenía motivos para desconfiar de él pues decía que estaba casado con un tal Vicente". Sin embargo, Alexander y la esposa de Carlos Toledo mantenían una relación sentimental a los ojos de todos en el sur de Tenerife, lo que corroboró más tarde la propia madre de Carlos Toledo durante su comparecencia en la que dijo: "El anterior marido de Sandra me advirtió de que tuviera cuidado mi hijo porque no lo dejaría en paz hasta robarle la última de las camisas que tuviera".