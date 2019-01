UNED, 25 años haciendo protagonistas a los alumnos de su propio aprendizaje

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, es la mayor universidad pública de España que, a nivel global, cuenta con unos 240.000 estudiantes, cerca de 1.500 profesores y más de 6.300 tutores quienes, desde la sede central en Madrid y los 61 centros asociados de las diferentes comunidades autónomas, más los 13 existentes en el extranjero, ofrecen a los estudiantes una oferta compuesta por 28 títulos de grado, 11 grados combinados, 75 másteres universitarios y 19 programas de doctorado.

El centro de la UNED en Tenerife nace en 1994 y, hoy día, constituye un referente académico y cultural de la isla. Dicho centro se encuentra ubicado en un edificio histórico de La Laguna que, a principios del siglo XX, albergó las carreras de Aparejador y de Ingeniero Agrícola.

Se trata también de la única universidad pública que está presente en todas las islas del Archipiélago Canario y, de la sede tinerfeña, también dependen La Gomera y El Hierro, en las que la UNED actualmente cuenta con 70 y 40 alumnos, respectivamente.

En este sentido, la actual directora del centro asociado de la UNED en Tenerife, María del Pilar Hernández Rodríguez, manifiesta que "son alumnos que no tienen la necesidad de salir de sus islas para acceder a estos estudios superiores ni para examinarse".

La UNED también llega a sitios donde no llega otro tipo de fórmulas de estudio universitario como, por ejemplo, al sistema penitenciario o a los desplazados militares, "por lo que cumplimos una gran labor social", indica.

Modelo de enseñanza

En la UNED se sigue un modelo de enseñanza semipresencial, de modo que no existen unas clases magistrales donde el alumno deba acudir, sino que dispone de unos recursos como son las tutorías, la atención permanente a través de las plataformas virtuales, bibliotecas, guías docentes, etc. El estudio es autorregulado. Desde que el alumno se matrícula, sabe a lo que se va a enfrentar. La UNED es una universidad en la que cada alumno se organiza su tiempo y su disponibilidad, en función sus propias características laborales o familiares. "Es una universidad autónoma donde tu eres el protagonista de tu propio aprendizaje y tiene una parte importante de autodisciplina y de organización".

El perfil del alumno que se matricula en La UNED es el de estudiante de entre 28 y 38, aunque en los últimos años, y debido al número limitado de plazas en la Universidad de La Laguna, está acudiendo mucho alumno joven, pues la UNED no obliga a sus alumnos a matricularte de todas las asignaturas ni tiene númerus clausus de entrada.

"Generalmente se matriculan muchos alumnos que están trabajando y que no pueden asistir a una universidad presencial", explica la directora del centro asociado en Tenerife. "Antes se decía que la UNED era la alternativa, pero ahora creo que es una opción más, pues a mucha gente les beneficia este sistema autodidacta, donde se estudia cuando se puede. También tenemos a personas con perfil laboral que quieren hacer una segunda carrera o que necesitan otros estudios para promocionar en su trabajo".

Titulaciones

La UNED ofrece actualmente 28 grados universitarios, de todas las áreas de conocimiento, aunque se trata de una oferta formativa que varía con el paso del tiempo y que se va adaptando a las demandas de la gente. Por ejemplo, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, dispone del grado en Criminología, que es la única universidad pública canaria que oferta esta titulación de reciente implantación.

También ofrece la posibilidad de estudiar Derecho, Psicología, ADE, Economía, Turismo, Trabajo Social, Ciencias Jurídicas en las Administraciones Públicas, Antropología, Filosofía, Geografía e Historia, Historia del Arte, estudios ingleses, Lengua y Literatura; las cuatro ingenierías, Mecánica, Electrónica, Eléctrica y Automática; las Industriales, dos informáticas, Física, Química, etc.

La UNED también tiene unos grados combinados, por ejemplo, Política con Sociología, ADE con Turismo, etc. A esto hay que añadirle los máster oficiales y la matrícula de UNED Senior, "un programa al que le tenemos mucho cariño, pues son cursos para mayores de 54 años".

La UNED ofrece además los máster profesionalizantes, que son requisitos indispensables para poder ejercer una determinada profesión. "Así, tenemos el de Abogacía, el de Formación del Profesorado, el de Procura, el de Ingeniería Industrial, el de Prevención de Riesgos Laborales, etc. También tenemos un centro de 13 idiomas, con acreditación europea, y hemos impartido, entre otros, chino, ruso, árabe, francés, alemán e ingles. De este ultimo, tenemos todos los niveles.

Para poder formar parte de UNED existen dos periodos de matriculación: uno en julio, que va desde ese mes hasta octubre, y luego se abre otro plazo en febrero, para grados y grados combinados. "El periodo fuerte de matriculación es de julio a octubre pero ahora se abre un plazo para aquella gente que se quedó con las ganas de entrar", puntualiza la directora del centro asociado de la UNED en Tenerife.

Oportunidades para todos

La UNED tiene una amplia formación educativa, tanto reglada como no reglada y cumple una importante función social ya que garantiza el acceso de la educación universitaria a cualquier persona, independientemente de su estado o situación. Incluso constituye una oportunidad para jóvenes que, por ejemplo, viven en el sur de Tenerife y no pueden quedarse en La Laguna para realizar sus estudios. Además, el 47% de los alumnos con alguna discapacidad en España estudian en la UNED de modo que esta universidad adapta los exámenes a las necesidades de cada persona. "En ese sentido, me gustaría enfatizar que la UNED es una universidad que da oportunidades a todos", indica María del Pilar Hernández.

Por otra parte, hay que destacar que el nivel de exigencia y prestigio de la UNED es alto y está al mismo nivel que otras universidades públicas. "Estamos muy considerados porque, como me dijo una alumna, a parte de salir graduada voy a salir buscavidas, en relación a que cuando estudias en la UNED tienes que buscar bibliografía de un lado y de otro, y autogestionar tu tiempo para estudiar y preparar los exámenes. Por otra parte, todos los centros asociados a la UNED tenemos que pasar las correspondientes acreditaciones de calidad de las titulaciones. Además, todos nuestros tutores tienen un nivel académico muy alto, de hecho desde Madrid siempre nos felicitan, pues la mayoría son doctores universitarios".