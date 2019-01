Un policía sitúa a Alexander frente a la casa de la víctima el día que desapareció

Un policía local de Santa Cruz de Tenerife declaró ayer en calidad de testigo que el día en que desapareció y asesinaron al empresario tinerfeño Raimundo Toledo, vio a dos de los hoy tres acusados del crimen en la misma calle en la que la víctima residía en su casa familiar. En concreto a Alexander R. R. y a Diego Claudio G. G. Durante la tercera sesión del juicio que se sigue en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial por el secuestro y asesinato del también presidente de Tenerife de Gasolineras (TGAS), el 15 de diciembre de 2015, desfilaron por la sala 12 del edificio judicial un total de 12 testigos, entre ellos los tres hijos y la viuda de la víctima. A primera hora de la mañana, antes de que depusieran los testigos, se concluyó con el interrogatorio de Alexander y de Diego, después de que el pasado martes lo hiciera durante toda la sesión Sandra P. R., a quien las acusaciones y la propia Fiscalía consideran como la autora intelectual o "cerebro" del plan urdido para ejecutar a Raimundo Toledo con un claro móvil económico.

El policía manifestó que aquella tarde, como muchas otras antes, había aparcado en la calle Enrique Marco Dorta a la espera de que su esposa, que estudia en la Escuela de Idiomas, saliera de clase. "Estaba franco de servicio, no llevaba el uniforme y, minutos después de estacionar, marcha atrás para facilitar luego la maniobra de salida pues es una calle muy estrecha, comenzó a hablar un hombre muy corpulento, con la cabeza rapada que estaba aparcado en paralelo a mi coche, pero en sentido inverso. Me preguntó que qué hacía allí y a qué me dedicaba, lo que me resultó extraño porque era una persona que no conocía de nada", destacó el agente quien por su profesión enseguida sospechó de su actitud.

Señaló que esta persona corpulenta le dijo que "esperaba a su jefe porque le debía dinero; que ellos trabajaban en una empresa de reformas, lo que sí me cuadró por las ropas que llevaban: monos de trabajo manchados de pintura", indicó aunque señaló que no las tenía todas consigo tras una conversación que "debió durar unos 20 minutos", dijo para añadir que cuando se marchó a buscar a su esposa, salió con su coche de la calle y se apostó al inicio de la misma para tomar una foto con su móvil del Seat Toledo color granate y de la matrícula "por si se producía algún robo en alguna de las viviendas de esa calle o algún delito relacionado", añadió.

Los acontecimientos que se produjeron esa misma noche, el secuestro y asesinato de Raimundo Toledo, cuyo cuerpo apareció carbonizado dentro de su coche en una barranquera cercana al Mirador de la Centinela, en San Miguel de Abona, fundamentaron en pocas horas las sospechas que había tenido el agente de la Policía Local.

"Al ver en los medios de comunicación la noticia -prosiguió el agente-, consulté con mis mandos y me indicaron que el vehículo estaba intervenido por el Cuerpo Nacional de Policía, por lo que fui a la comisaría para aportar la foto del coche. Allí reconocí, sin dudas, primero en fotografías y luego en dos ruedas de reconocimiento a Alexander R. R., y al otro hombre que lo acompañaba, más bajo, menos corpulento y que apenas abrió la boca".

El fiscal preguntó si hoy reconocería a aquella persona corpulenta y dijo que "sí", por lo que se giró hacia el acusado Alexander y, tras unos segundos mirándolo fijamente, afirmó: "Es él sin duda, aunque ha perdido mucho peso desde entonces. Antes estaba mucho más musculado", concluyó.

Otros testigos situaron también a un hombre corpulento y a otro "más menudo y moreno" cuando Raimundo intentó saltar del coche en el que lo raptaron a la altura de la Avenida 25 de Julio. Varias de esas personas indicaron que la persona que iba en el asiento trasero del Honda CRV -propiedad de Raimundo y que Diego reconoció en su declaración que era él quien iba detrás- "lo sujetó por la espalda y cuello para evitar que se escapara".