Baltar reitera su disponibilidad a continuar al frente de Sanidad tras los comicios

"Espero verles en diciembre de 2019", se despidió ayer, entre risas, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, de los medios de comunicación después de las diversas preguntas formuladas sobre su futuro profesional tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

Antes, Baltar reiteró su disponibilidad a continuar al frente del departamento autonómico, un deseo ya anunciado a finales del pasado año, aunque recordó los diversos condicionantes existentes. "Continuaré si continúa quien tiene que continuar y decide nombrarme, son muchos ítems los que se tienen que dar, no tengo un carné, no estoy afiliado, el que gane, que espero que sea quien yo quiero, evidentemente, decidirá si yo sigo", respondió el consejero en referencia al presidente canario, Fernando Clavijo, antes de reconocer: "Los más prescindibles somos los que ocupamos el perfil político, pero si alguien llega a esta consejería con un poco de sesera, desde luego, no prescindirá del director del SCS [Conrado Domínguez] y de la directora de Programas [Asistenciales, Elizabeth Hernández], si es un poquito listo".

De los dos años en el cargo, "me llevo muchas cosas, como de mi anterior etapa en lo público, el trabajo con un equipo excepcional, un aprendizaje enorme, igual que el nivel de satisfacción, y me encantaría llevarme, cuando toque, si es junio, entonces, la sensación de que la sanidad quede 3, 5 o 25 peldaños mejor", zanjó Baltar.