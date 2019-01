La Fiscalía y las acusaciones ´desbaratan´ la declaración de la presunta inductora

Sandra P. R., una de las tres personas acusadas en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el secuestro y asesinato del empresario tinerfeño Raimundo Toledo el 15 de diciembre de 2017, incurrió ayer en múltiples contradicciones. En la segunda sesión de una vista oral que se celebra con Tribunal del Jurado y ante el prolongado e intenso interrogatorio al que fue sometida por parte del fiscal, que llevó a cabo un trabajado cuestionario, la imputada por los presuntos delitos de detención ilegal (secuestro), asesinato y robo de vehículo no fue capaz de hilar un relato coherente sobre los acontecimientos que rodearon el crimen y su presunta implicación en el mismo. Al representante del Ministerio Fiscal le siguieron las cuestiones planteadas por las otras cuatro acusaciones personadas en el procedimiento y que acabaron por desbaratar la declaración de esta ciudadana cubana con nacionalidad española sobre su presunta participación como inductora o su papel como el cerebro que ideó un plan para acabar con la vida del presidente de Tenerife de Gasolineras (TGAS), copropietario además de una estación de servicio y otros negocios junto a su sobrino, Carlos Toledo, con quien Sandra mantenía una relación de la que nació un niño que hoy tiene siete años.

El móvil, según las tesis de las acusaciones, es el económico. El fiscal, que pide 31 años de prisión para cada uno de los tres acusados, sostiene que Sandra se había enterado de que Raimundo Toledo iba a vender unos terrenos en el Sur por valor de un millón de euros y Carlos Toledo quería participar de los beneficios. Sin embargo, eso no entraba en los planes de la familia que ya habían sopesado la escisión de la sociedad mercantil que tenían con Carlos debido a sus presuntos problemas con las drogas.

Y las drogas fueron protagonistas en la declaración de Sandra quien intentó ponerse en una posición de "cuidadora" de Carlos quien padecía una grave dependencia de la heroína, consumía ansiolíticos y se trataba con metadona. Por eso, según la versión de ella acudía a la gasolinera a "coger el sobre de su salario". Primero dijo que lo hizo una vez tras una llamada de Raimundo, pero luego afirmó que fue a recoger el dinero en varias ocasiones, aunque aseguró que no acostumbraba a acudir a la gasolinera salvo a poner combustible.

A esta contradicción se le unió su manifestación sobre la venta de los terrenos. Primero dijo que acababa de enterarse en el momento en el que se lo estaba preguntando el fiscal para luego, más avanzado el interrogatorio, caer de nuevo en la contradicción de que efectivamente Carlos Toledo la llamó por teléfono para contárselo. De hecho reveló que esa llamada se produjo mientras ella estaba en su coche y puso el "manos libres". Al volante de ese vehículo estaba Alexander R. R., con quien Sandra mantenía una relación sentimental extramatrimonial que dura a día de hoy, como dejaron claro ambos en el plenario.

Pese a que ella se presentó como una mujer a la que en un principio Carlos Toledo le daba pena por su "afición" a las drogas, luego aseguró que se enamoró de él y tuvieron un hijo, del que ni siquiera se acordó ayer de su fecha de nacimiento, por lo que se la tuvo que recordar el fiscal. Ella argumentó que como "tenía tres hijos" de tres relaciones distintas "es difícil acordarme".

Reveló que "quería proteger a Carlos para que no consumiera drogas porque se ponía muy violento. Llegaba a tomarse unos siete Trankimazin y no se calmaba hasta que fumaba heroína". Sin embargo, aseguró que cuando a primeros de mes iba a recoger el "sobre con unos 1.500 euros" para Carlos, se lo entregaba íntegramente a él y añadió que además éste iba a la gasolinera en la que se reunía con su tío y se repartían unas cantidades de "dinero en negro", aunque no supo decir las cantidades que presuntamente entregaría Raimundo a su sobrino.

Al fiscal y al resto de las acusaciones no les cuadraba que Sandra se quisiera presentar como cuidadora de una persona con grave dependencia toxicológica y a la vez le permitiera tener una holgada disponibilidad económica con la que, llegó a admitir, le servía a Carlos Toledo para comprar sus drogas.

Sobre el Seat Toledo requisado por la Policía en Santa Cruz la noche en la que secuestraron al empresario en las inmediaciones de su casa, dijo que lo compró en agosto para revenderlo. "Carlos y yo nos dedicábamos también al negocio de compraventa de coches de segunda mano". Aseguró que no puso a su nombre ese vehículo porque "tenía una deuda de unos 10.000 euros con la Seguridad Social".

Sin embargo fue preguntada también por el Mercedes que compró días antes de la adquisición del Seat. Aseguró que también era para venderlo a terceras personas, sin embargo no supo qué responder cuando el fiscal requirió que explicara por qué este vehículo sí lo puso a su nombre.

Aseguró que a Alexander lo conoció antes de ir a Barcelona con Carlos donde se sometió a un programa de deshabituación; que le ayudó en la mudanza y que a su regreso iniciaron la relación sentimental. Negó que lo hubiera convencido para ejecutar a Raimundo.

También fue preguntada por la pistola de aire comprimido que compró en una armería en El Camisón y que apareció en el Seat Toledo. Dijo que la compró para que "Carlos se entretuviera cazando perdices y se olvidara de las drogas". Además de ser un arma que no sirve para cazar y que no supo decir por qué estaba la pistola en ese coche, una de las acusaciones le preguntó si consideraba acertado que le regalara una pistola a alguien de quien dice que es muy dependiente de las drogas y se ponía violento.