España se pone 'La venda' en Eurovisión

El exconcursante de Operación Triunfo, Miki, representará a España en el festival de Eurovisión 2019, que se celebrará el próximo 18 de mayo en Tel Aviv (Israel), con el tema La venda de ska rumbero compuesto por Abría Salas (La Pegatina), que se ha impuesto con un 34% de los votos.

Nueve concursantes de Operación Triunfo 2018 defendieron los diez temas que optaban a representar a España pero el escogido fue Miki, quien sólo repetía "madre mía", tras confirmar el presentador Roberto Leal que acudiría a uno de los eventos televisivos más vistos en el mundo. Alfred García entregó el testigo al próximo representante de España y le pidió que "disfrute de lo que va a llegar".

El barcelonés de 22 años ha sido elegido por el público que ha votado a través de llamadas, SMS y la aplicación del móvil de OT y ha sido una sorpresa porque, aunque sonaba dentro de las favoritas, competía con el tema Muérdeme de María Villar, escrito por El sueño de Morfeo.

Miki Núñez, que representará a España con la canción La venda, tras ser elegido por los telespectadores en una gala de OT celebrada hace dos noches, ha asegurado que a este festival "se va a cantar y a mezclar culturas, y eso lo único que puede traer son cosas buenas".

De este modo, el cantante catalán ha querido dejar atrás cualquier posible polémica en torno al país que este año acogerá el evento, Israel, o sobre su elección para representar a España en el popular certamen musical, mientras no ha ocultado su emoción por haber ganado su pasaje a Tel Aviv y se ha comprometido a "liarla parda" para alzarse con el triunfo. Desde que se iniciara el camino hacia Eurovisión, que se celebrará el próximo 18 de mayo en Tel Aviv, en las redes sociales se ha alimentado una polémica sobre la celebración del festival en Israel por su política hacia los territorios palestinos.

Por su parte, Ana María Bordas, jefa de la delegación española en el Festival, ha salido al paso sobre los comentarios de que ciertos concursantes hubieran declinado acudir a Israel y ha asegurado que el hecho de que la segunda clasificada de esta edición, Alba Reche, no defendiera una canción en la gala eurovisiva se debe "estrictamente a criterios musicales", y no a que decidiera no participar.

En su comparecencia ante los medios tras ser escogido anoche por los telespectadores de OT, Miki ha confesado que no puede esconder la emoción y que va a "trabajar muchísimo". Frente a la posible "politización" que pueda sufrir su representación en el concurso musical "por ser catalán", Núñez ha expresado su seguridad en que "los eurofans son más inteligentes que eso" y saben que España está formada por una gran mezcla de culturas, "como en Europa".