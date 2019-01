El amante de Sandra niega que lo convenciera para ejecutar el plan

Alexander R. R., uno de los acusados como presunto autor del secuestro, asesinato e incendio del coche en el que se dejó abandonado el cuerpo del empresario Raimundo Toledo el 15 de diciembre de 2017 en una barranquera del Mirador de La Centinela, declaró ayer que la también acusada Sandra P. R., con quien mantiene una relación sentimental desde septiembre de 2017, "ni propuso, ni ideó, ni planificó, ni le convenció" para matar a Raimundo. En este sentido, también negó que hubiera participado en los hechos y que el día en el que se cometió el crimen, estuvo todo el día en el Sur, entre El Fraile, San Isidro y un lugar al que llamó "el trastero", donde estuvo toda la tarde. Luego, prosiguió en su declaración, se marchó hacia El Fraile donde tenía alquilada una habitación, aunque antes de hacerlo aseguró que paró en un bar a tomar cervezas.

Alexander aseguró que conocía a Diego Claudio G. G., también acusado como presunto autor de los delitos, a quien conoció por ser pareja de una amiga de su anterior novia. Aseguró que en alguna ocasión le pedía dinero o le hacía favores o le llevaba chatarra a cambio de dinero porque estaba "enganchado a las drogas", afirmó.

En alguna ocasión, añadió, le dijo que le gustaría conducir alguno de los coches que su "novia" tenía a la venta en la gasolinera y que él le dijo que no podía.

Según declaró Sandra, Alexander también lavaba los coches que se exponían en la gasolinera para su venta, trabajo por el que le pagaba 20 o 50 euros según la tarea. Alexander afirmó que la mañana del 15 de diciembre pasó por la gasolinera y encontró allí a Diego a quien saludó y le preguntó que ¿qué era lo que hacía?. "Me respondió que esperando a un amigo y que no le preguntara más porque no estaba bien saber demasiado". Entonces, añadió, le dijo que "no le interesaba con quién quedaba y que si quería desayunar, que él le invitaba", pero Diego le dijo que no. "Me pareció raro que estuviera tan nervioso y lo dejé allí".

Aseguró que por la noche, cuando salió del bar, escuchó que se le acercaba una moto, se giró y vio a Diego "muy nervioso". "Me dijo que había cometido un error, que había cogido sin permiso el Seat Toledo en la gasolinera y que lo hizo para ir a Santa Cruz con su amigo porque le unas personas le debían dinero". Alexander manifestó que ese amigo podía ser Iván, una amistad de Carlos Toledo que, como él, lleva la cabeza rapada. "Me dijo que le entró miedo porque esas personas podían ser violentas y se marchó de Santa Cruz dejando el coche en una calle". "Quería que fuera a Santa Cruz a recogerlo, pero me negué porque no quería que me vincularan con el coche".

Aseguró que le convenció para esperar a un conocido de Diego, que les llevaría a Santa Cruz. "Era de madrugada cuando llegamos a la calle, pero el coche ya no estaba allí y me extrañó que Diego dijera que seguro que se lo había llevado la Policía y ante esa seguridad le dije que si lo había dejado mal aparcado o qué había hecho con el coche, pero no me dijo nada" y reveló que "Diego hizo el viaje desde el Sur agazapado en el asiento trasero del coche de su amigo", concluyó.