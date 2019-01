Alerta, se busca a...

Se han convertido en informaciones tan habituales en medios de comunicación y redes sociales que raro es el día en el que no aparece algún nuevo caso. Las desapariciones de personas en Canarias han pasado de ser una problemática prácticamente residual a constituir una alerta social, especialmente ante el hecho de que los casos de personas ilocalizadas han experimentado un significativo crecimiento durante los últimos meses, particularmente entre la población joven.

Santiago Martín, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, reconoce que "ha habido un repunte de desapariciones en las Islas en los últimos meses", si bien puntualiza que "también es cierto que les estamos dando más visibildad. La asociación lleva más de dos años funcionando en Canarias y es en el último mes cuando los medios de comunicación se han hecho eco al 100% de este tema, que antes pasaba más inadvertido y era casi una especie de tabú".

En ese sentido, los datos hablan por sí solos. En la actualidad, la asociación trabaja con una cifra de 34 personas desaparecidas en todo el Archipiélago, pese a lo cual "nos conta que pueden ser muchísimas más", estimando que los casos abiertos (teniendo en cuenta que no todos pasan por SOS Desaparecidos) están en torno a los 90 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y a los 200 en el conjunto de Canarias, lo que sitúa a las Islas entre las cuatro comunidades autónomas con mayor número de desaparecidos junto a Cataluña, Galicia y Andalucía.

Menores de edad

Dentro de ese aumento son las desapariciones de menores las que más preocupan a los diferentes cuerpos policiales que, ante ello, prestan una especial atención a esta problemática. De hecho, la Policía Autonómica Canaria tiene una unidad encargada de este tipo de casos, el Grupo de Menores y Familia (Grumef), que realizó 2.891 servicios e intervenciones en 2017, de los cuales 2.208 se contabilizaron como servicios y 683 como intervenciones. Su labor fundamental es la búsqueda de aquellos menores que se encuentran bajo tutela judicial en algún centro de internamiento y que bien no se reincorporan después de un permiso o bien se dan a la fuga.

Por su parte, la Guardia Civil cuenta con el Emume (Equipo-Mujer-Menor) que es sobre el que recae el peso de las diligencias relacionadas con los actos violentos sobre menores, cometidos por estos o desapareciones. Mientras, la Policía Nacional se ocupa a través del Grume (Grupo de Menores), que tiene una doble función. Por un lado la proteccion de los menores víctimas de cualquier tipo de maltrato, bien sea físico (incluido el abuso sexual), como el psicológico y la protección de los menores infractores.

Prevención

Ante toda esta coyuntura de desapariciones, en muchas ocasiones voluntarias, de menores, las acciones preventivas se convierten en fundamentales para reducir los riesgos. Así, Tamara Cabrera, vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, considera que "nos hemos acostumbrado a intervenir cuando pasa algo y los adolescentes, hoy en día, están más sobreestimulados ante un mundo que es apasionante pero necesita estar bien dirigido", ante lo cual resulta fundamental "trabajar la empatía, la consecuencia de los actos y la responsabilidad". Para ello el trabajo de los padres es crucial, ya que "no sirve de nada, como familia, que le dé todo a mi hijo si no comparto, no superviso y no transmito una serie de valores".

En esa línea se expresa Santiago Martín al apuntar que "llevamos tiempo demandando a la Administración la realización de un estudio para poder aplicar esas medidas de prevención", a lo que se le suma "la necesidad de un protocolo", inexistente actualmente, "que diga a los familiares cómo actuar ante una desaparición" y que incluya informaciones como que "hay que presentar denuncia de inmediato y no esperar ni 24 ni 48 horas en cuanto se cree que una presona ha desaparecido", realizando "un sondeo del entorno familiar, de amigos o laboral del lugar donde la persona, habitualmente, se mueve. Nosotros damos apoyo, acompañamiento, escucha, recursos... con presupuesto cero y gracias a familiares y personas implicadas en esta problemática social". Una problemática que está situando a Canarias a la cabeza de un triste ránking: el de comunidades con mayor número de nombres vinculados a la frase "Se busca a...".