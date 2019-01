El acusado de violar a su hijastra cree que se lo inventó para irse con su padre

El acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando ella tenía 12 años de edad negó los hechos, que habrían ocurrido unas diez veces a partir del verano de 2011 en Mallorca, y explicó que cree que ella se inventó las acusaciones para poder marcharse a vivir con su padre ya que la relación con la madre no era buena.

El procesado se expresó así ayer durante el juicio por este caso ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. La Fiscalía le pide nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales continuados.

En su declaración, el procesado explicó también que meses antes de la denuncia la niña empezó a comportarse de manera extraña. "Venía corriendo y me daba abrazos, empezó a sentarse encima de mí o le quitaba el sitio del sofá a su madre". Cree que esto empezó después de que la niña viera la película Lolita. La víctima, que en la actualidad tiene 20 años, asegura que no ha visto esta película.

Durante su declaración ante el juzgado, la joven señaló que, al principio, ella y su padrastro tenían una "buena relación" y que no lo veía como a un padre. "Era la pareja de mi madre y un amigo", dijo.

Según el Ministerio Fiscal, la primera vez, el acusado la manoseó por encima del bañador mientras estaban en la playa. Semanas después, ya en el domicilio familiar, el fiscal sostiene que el acusado, con la excusa de darle masajes, se encerró con llave en la habitación de la víctima donde le introdujo los dedos en la vagina y la masturbó.

Sobre esto, la joven dijo que ocurrió unas "diez o doce veces". Detalló también que en una ocasión le chupó los genitales y que también intentó penetrarla pero que no llegó a hacerlo porque ella se apartó. "Todo pasaba cuando mi madre se dormía", dijo.

De esta manera, contó que ella no se resistía porque le tenía "miedo" ya que el acusado practica artes marciales y alguna vez le había visto ser agresivo. Así, manifestó que no había contado los hechos a nadie porque no tenía "confianza" suficiente pero, tras los últimos episodios y después de una discusión familiar, decidió contárselo a su padre, momento en el que se presentó la denuncia.