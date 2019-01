Viajar a golpe de calendario ocupará todo 2019

Es 2019, a la vuelta de la esquina, un año que llega cargado de efemérides y celebraciones. Los aniversarios y conmemoraciones en cualquier rincón son buena excusa para preparar una escapada corta o un viaje. Aún queda tiempo, sí, todo un año por delante... Pero el reloj empezará a descontar en pocos días y más vale tener los planes hechos o, al menos, en preparación.

No obstante, en 2019 llegará un aniversario al que el común de los mortales no puede sumarse con un viaje. En julio se cumplirán 50 años del primer aterrizaje en la Luna con la nave Apolo XI. De momento, no hay viajes turísticos al evocador satélite de la Tierra, pero todo se andará... Mientras tanto, quizás algo que se acerque es viajar a Houston, base del centro de mando de una misión posterior, la del Apolo XIII en 1970. Fracasó, pero para la posteridad quedó la famosa frase "Houston, tenemos un problema". La ciudad más poblada del Estado de Texas (EE UU) tiene mucho que enseñar a los amantes de los viajes espaciales.

Aniversarios con tinte político hay unos cuantos en los que inspirarse para elegir destino y coger el avión. Entre los primeros, Cuba. El día 1 se cumplen 60 años del triunfo de la Revolución castrista, buen momento para pasar revista in situ de los estragos hechos por la dictadura de los Castro. Sin salir de América: en verano Ciudad de Panamá celebrará el quinto centenario de su fundación, mientras en abril Chile conmemorará los 175 años del reconocimiento de su independencia. En Europa hay una fecha que no puede pasar desapercibida y que llevará a más de uno al siempre atractivo Berlín: el 9 de noviembre se cumplirán 30 años de la caída del Muro, un día, éste sí, para celebrar. La capital alemana tiene en proyecto un gran programa cultural y festivo de actividades.

En el apartado cultural no puede pasar desapercibido el quinto centenario de la muerte del genio Leonardo da Vinci. Francia e Italia se preparan para ello. Pero hay mucho más... Ideas no faltan para un buen año viajero.