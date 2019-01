Cofarte busca la eficiencia organizativa y de gestión

Este jueves tiene lugar la inauguración oficial del Programa de Alta Dirección y Emprendimiento en Oficinas de Farmacia que Cofarte y la Fundación San Pablo CEU traen a Canarias y que reunirá a cincuenta y tres farmacias de la provincia en intensas sesiones de trabajo a lo largo de cinco meses, en el Hotel Mencey, con el objetivo de alcanzar las cotas más altas de eficiencia organizativa y de gestión en el sector farmacéutico, con foco especial en la atención al paciente, pieza esencial del modelo.

Cofarte, empresa sólida y sostenible en el sector de la distribución de medicamentos y productos sanitarios, da soporte y respaldo a las farmacias de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro en su servicio diario, con absoluto conocimiento del mercado, conscientes de nuestra singularidad geográfica y comprometidos con el modelo de distribución farmacéutica cooperativa.

Y con la certeza de que es éste y no otro, el modelo a seguir para la sostenibilidad del sector farmacéutico, Cofarte brinda a sus socios, de la mano del Instituto de Posgrado de la Fundación San Pablo CEU y del Grupo Bidafarma, la oportunidad de acceder por primera vez en Canarias a una formación de este nivel desarrollada íntegramente por y para las farmacias, con el aval de ocho ediciones anteriores impartidas a lo largo de la geografía nacional y el reconocimiento a nivel europeo de este Programa de Alta Dirección como ejemplo de buenas prácticas, 'Best Practices in Market-Based RDI', así como referente por su calidad e innovación aplicada en la gestión de las Oficinas de Farmacias, y por ser un ejemplo de colaboración real, entre las instituciones académicas y la empresa