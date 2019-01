Los 'eSports' plantean una nueva oportunidad de negocio para Canarias

Las oportunidades de negocio que generan los eSports en Canarias se convirtió en uno de los temas más candentes sometido a debate por parte de diferentes expertos. Sin embargo, su extensión a otras áreas marcó otra de las grandes líneas de discusión. Esta reunión, organizada por el PSOE de Gran Canaria, tuvo como principal propósito obtener la información necesaria para que la agrupación política pueda adoptar una postura firme y consensuada acerca de los riesgos y beneficios que puede representar para la sociedad el uso de estos productos.

El encuentro ocupó La Casa de Colón, y contó con la intervención de la representante de la Asociación de Empresas Cluster Tic Canarias Excelencia Tecnológica, Esther Pérez; el asesor deportivo y gamer, Rodrigo Nantón; el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Roberto Ojeda; y la docente y presidenta del Colegio de Educación Física de Canarias (Colefc), Eva María Navarro.

Los cuatro participantes coincidieron al asegurar que estos productos representan una "garantía de negocio empresarial". Precisamente, en relación a esta materia, Esther Pérez enfatizó que los eSports "constituyen una gran oportunidad para las Islas a nivel económico, empresarial, y laboral". Siguiendo esta línea, la representante de Cluster Tic Canarias Excelencia Tecnológica argumentó que este material audiovisual "generaría una gran cantidad de puestos de trabajo en el Archipiélago". Y además, ofrecen la posibilidad de promocionar a las Islas "como un entorno ideal para celebrar competiciones".

A juicio de Pérez, Canarias es un estímulo para el público "porque el que viene siempre quiere repetir". Pero si a esta realidad se le añade el hecho de disponer de un nutrido grupo de profesionales correctamente formados, que esté capacitado para dar acogida a todas las personas que vengan de fuera "se traduciría además en un aumento del flujo turístico".

Sobre la mesa también el balance de ingresos económicos generado por esta industria en el territorio nacional. "La cifras de negocio en España se sitúan en 14,5 millones de euros, y tienen una previsión de crecimiento de un 32,5% hasta 2021. No tenemos datos de Canarias, pero con esto presente podemos hacernos una idea", defendió la tecnóloga.

Por su parte, Eva María Navarro, coincidió con Pérez al asegurar que los eSports "ofrecen una importante oportunidad para las empresas". No obstante, desde su punto de vista, extrapolar esta práctica al sistema educativo "no sería beneficioso, porque no estamos hablando de contenidos didácticos, sino de una alternativa de ocio y de entretenimiento".

Lo cierto es que desde hace ya unos años los eSports han suscitado numerosas controversias en las Islas, tanto en su intento de inclusión en la actualización de la Ley Canaria del Deporte, como en la polémica Liga de Videojuegos en el ámbito de las actividades extraescolares, y que culminó con su paralización el pasado mes de septiembre de 2018 por la falta de consenso entre las fuerzas políticas. Ante esto, el Ejecutivo autonómico optó por aplazar la iniciativa hasta lograr abrir un debate político y social.

"Para nosotros, este tipo de videojuegos tienen un importante riesgo de adicción. Además, muchos de ellos muestran contenidos violentos, por lo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para averiguar qué eSports podrían encajar dentro del sector educativo", determinó la presidenta del Colefc. "No se puede meter a todos estos juegos en el mismo saco, pero desde luego no son un deporte", prosiguió, "quizás en un futuro, si logramos identificar alguno que sirva para mejorar la capacidad motriz, por ejemplo, pueda ser insertado dentro de las escuelas para cumplir con fines didácticos".

Por el contrario, otro de los participantes que se mostró totalmente a favor de estos productos audiovisuales fue Rodrigo Nantón. El gamer centró su intervención en desmitificar las diferentes definiciones que suelen ser asociadas a los apasionados de estos juegos. "Se dice que los eSports no son un deporte, que generan sedentarismo, y que crean adicción. Esto no es cierto, y el secreto está en llevar a cabo estas prácticas con un control adecuado", comentó.

De hecho, en base a su criterio, "los deportes electrónicos" conceden a los usuarios numerosos valores relacionados con el concepto de competición, potencian el trabajo en equipo, "y además mejoran las habilidades comunicativas, e incluso, el aprendizaje de idiomas como el inglés".

Por último, Roberto Ojeda se mostró contundente al decir que los eSports " no son un deporte", pero sí "un nicho de negocio impresionante". Pero este beneficio, según sus cálculos, "no tardará en afectar a la sociedad". Unas palabras que pronunció para hacer referencia al problema de las adicciones, y que a su modo de ver, "se traducirá en un elevado gasto social".

En este sentido, consideró que ha sido un "error" por parte del Gobierno de Canarias realizar una promoción de estos contenidos. "No se puede defender una práctica en todos los ámbitos para después advertir de las consecuencias que genera el sedentarismo", apostilló el docente de la ULPGC. Para después agregar que, "la solución pasa por crear una Ley Canaria Digital que regule el uso de los eSports, y no confrontar con la ciudadanía".