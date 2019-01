La Justicia archiva la denuncia contra el "maquillaje" de las listas de espera

El juzgado número 6 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha sobreseído el procedimiento iniciado tras la denuncia presentada en el juzgado de guardia de la Isla por la presidenta de la asociación el Defensor del Paciente, Carmen Flores, contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, a los que acusó de presunto delito contra la salud pública por el "maquillaje" de las listas de espera sanitarias. Según informa Mírame TV, este sobreseimiento se suma al archivo del caso en las dos Fiscalías provinciales, que además cuentan con la inhibición a favor del fiscal de la Comunidad Autónoma, Vicente Garrido.

Ambos decretos de archivo, indica el mismo medio, coinciden en que los hechos denunciados "además de ser excesivamente inconcretos o genéricos no constituirían, per se, hecho delictivo alguno" al no poder vincularse, según las fiscalías provinciales, "ni dentro de los delitos contra la salud pública como delitos de riesgo general, ni dentro de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas en cuanto a la denegación de prestaciones sanitarias, ni dentro de la falsedad por supuestas alteraciones o eliminaciones de pacientes de las listas de espera sanitarias al no constar dato alguno sobre las mismas, salvo las manifestaciones de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias".

La denuncia se basaba en las declaraciones y los casos presentados por el personal médico y usuarios que forman la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, junto con las diferentes "estrategias de maquillaje" que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno de Canarias para reducir las lista de espera.

Según los últimos datos oficiales del Gobierno de Canarias, las listas de espera de las Islas siguen siendo las más altas (147 días de espera para una operación quirúrgica y 105 para un especialista).