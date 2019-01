"El Prado está por encima de la coyuntura política; eso es vital para su estabilidad"

Nuria de Miguel ostenta, desde 1993, el cargo de secretaria general de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Durante su gestión, la institución, creada en 1980, ha experimentado un crecimiento continuado hasta superar los 37.000 colaboradores.

¿Cuáles son los objetivos de la Fundación?

El objetivo es muy simple, sencillamente ayudar al Museo del Prado. Estamos enfocados en ayudar al Prado y para ello hacemos dos cosas: una, conseguir Amigos y hacer que sus donaciones lleguen al Museo, y otra, un enorme programa de actividades de difusión de las colecciones del Prado, que logra traer nuevos Amigos y fidelizar a los que ya tenemos. Nuestro presupuesto procede por tanto de las donaciones de los Amigos, que acaban integradas en el presupuesto del Museo del Prado. Es el museo el que decide en qué gastarlo, salvo en casos de peticiones finalistas que tenemos en alguna ocasión, como pueden ser donaciones o adquisición de obra.

¿Cuántos Amigos son en la actualidad?

Lo puedo decir a día de hoy, 37.058. Y lo puedo decir con tanta precisión porque es muy importante para nosotros ese dato. Son números netos, altas menos bajas. Y todos ellos hacen donaciones que van desde los 25 euros anuales de los jóvenes hasta cantidades mayores de grupos mucho más pequeños. En agradecimiento, se reciben beneficios en función de su aportación, aunque todos coinciden en lo básico, la entrada gratuita y preferente (que es importante porque el acceso al museo cuesta 15 euros y porque a veces hay colas), descuentos en tienda, cafetería, audioguías?

Desde 25 euros, con esas donaciones cualquiera puede ser Amigo del museo.

Sí, cualquiera puede ser Amigo. La donación más baja está dirigida a los jóvenes, con ella queremos atraer a gente joven para que conozca el museo y se interese por él. Y a partir de ahí tenemos diversas donaciones. La básica, el Amigo Colaborador, que es también la más numerosa, conlleva una donación de 95 euros al año. Las donaciones tienen una desgravación importante por parte de Hacienda, que desgrava un 75 por ciento de los 150 primeros euros que se donan a una institución de este tipo. El Amigo Colaborador es consciente de que está contribuyendo con una gran institución y que gracias a esa aportación se están haciendo grandes cosas. Sabe que la suma de muchas aportaciones pequeñas consigue un gran volumen.

Tienen una base muy diversa, transversal, con donantes más modestos y otros que dan cantidades más importantes.

Sí, siempre hemos pensado que queríamos involucrar al mayor número de gente posible, los Amigos son como una especie de pirámide con una base muy sólida y muy grande en número con donaciones muy pequeñas, según subes en la pirámide, el número de Amigos es menos pero sus donaciones mayores. A nosotros nos preocupa tanto el que está en la cúspide de la pirámide como el que está en la base, porque todos son importantes. Las donaciones pequeñas multiplicadas por un gran número se hacen grandes y te dan esa base sólida.

¿Partici pan en la restauración de obras?

Nosotros no participamos en ningún trabajo cuya responsabilidad sea del museo. Lo único que hacemos es colaborar para que salgan adelante los proyectos ayudando económicamente o mediante la difusión del conocimiento de sus colecciones, que hacemos organizando un gran programa de cursos y conferencias. En el ámbito de la restauración, se acaba de firmar un acuerdo entre American Friends of the Prado Museum y American Friends of Florence para colaborar con la restauración de 'La Anunciación' de Fra Angélico. Cada institución aportará 75.000 dólares y el resultado podrá verse en una exposición en la primavera de 2019.

¿Tras la ampliación del museo percibieron un incremento en el número de altas?

El número de Amigos siempre ha ido creciendo, desde que nacimos hace cuarenta años. Pero cuando se abrió la ampliación del Museo, en 2007, el porcentaje de crecimiento aumentó mucho. Las razones son variadas, primero porque pasamos a tener un sitio de mucha visibilidad en el vestíbulo del museo, segundo por la ayuda del desarrollo de la página web y todo lo que supuso la digitalización, también colaboró al crecimiento la gran programación del museo, con exposiciones de préstamos internacionales de gran interés, y, por último, que empezáramos a dirigirnos a colectivos ofreciéndoles ser Amigos del Museo en condiciones especiales para ellos. Uno ejemplo de esta manera de trabajar lo constituyen los empleados de una entidad bancaria, entre los que contamos con más de mil Amigos.

También influiría la profesionalización de la Fundación.

Sí, crecimos en paralelo al crecimiento del museo y eso llevó a una profesionalización, especialización y crecimiento de la plantilla. También coincidió con una buena etapa en lo económico, aunque durante la crisis no sólo no hemos dejado de crecer, sino que hemos tenido los años de mayor crecimiento en el número de Amigos. Porque es cierto que ha habido recortes en los Presupuestos del Estado y las empresas se pueden haber retraído un poco, pero estas donaciones pequeñas, de particulares, han seguido creciendo. Los Amigos comprendieron que en plena crisis sus donaciones eran más importantes que nunca, y así respondieron muy positivamente.

¿Cómo eligen qué obras adquieren?

Es el museo el que nos marca qué obras son interesantes para que entren en su colección. La última adquisición importante con participación de los Amigos ha sido 'La Virgen de la granada' de Fra Angélico. Ese cuadro, que estaba en la colección de los duques de Alba, salía a la venta por un precio de 18 millones de euros, diez millones los puso el Estado, cuatro el Prado, de su remanente, y los cuatro restantes los Amigos. En este caso participamos con una parte de la compra, en otras lo hemos adquirido íntegro con fondos de los Amigos. Recientemente una Amiga del Museo, Carmen Sánchez, dejó su testamento en favor del Prado para dedicarlo a compra de obras para el museo. Se le hará próximamente una exposición con todo lo adquirido. Los de las herencias, creo que son casos bastante puntuales, pero son muy interesantes y debemos darles la difusión que se merecen porque pueden ser un ejemplo para otros. Hasta ahora era más habitual el legado a la Iglesia o a temas sociales, pero ¿por qué no al mundo de la cultura? Carmen Sánchez fue una enamorada del museo, participó en más de veinticinco cursos en sus últimos años. Seguramente, el museo le dio muchas satisfacciones y conoció también sus carencias económicas y el resultado fue su generoso testamento.

El Prado ha abierto un crowdfunding para adquirir una obra. ¿El micromecenazgo puede ser una alternativa viable para que los museos salgan al mercado?

El museo ha propuesto adquirir de este modo "Retrato de niña con paloma" de un autor francés, Simon Vouet. Se puede donar en unas urnas instaladas en el museo o a través de internet. Es una manera interesante de que la gente colabore en la adquisición de obras, porque para ayudar al Prado y para ser donante no tienes por qué ser millonario o coleccionista, se puede hacer de muchas formas. Y eso hace tiempo que lo demostramos desde los Amigos. De lo que estoy más orgullosa no es del número de Amigos, sino de su fidelidad. Una pequeña donación mantenida a lo largo de los años se convierte en algo grande y demuestra el compromiso.

Con este crowdfunding han logrado en pocas semanas la mitad de la cantidad necesaria. ¿Demuestra que la gente responde cuando conoce el museo y sus necesidades?

Sí, absolutamente, en nuestro caso se demuestra con las altas que se producen a partir de exposiciones o de cursos. Además los propios Amigos actúan como agentes, ya que son los que animan a sus familiares y conocidos para que se acerquen al Prado. Intentamos proporcionarles toda la información posible y numerosos cursos y actividades porque no hay duda de que cuanto más lo conocen más lo aman. El Prado es infinito, te interesa un pintor y acabas conociendo a otro. No es necesario ser especialista ni saber de arte para disfrutar del Prado, el museo cuenta infinidad de historias y cualquiera puede identificarse con él.

¿Con una nueva ley de mecenazgo sería posible potenciar esta vía de las donaciones?

Sí claro, una ley de mecenazgo siempre ayudaría. Ojalá lleguemos pronto a tenerla, aunque, como he dicho antes, las desgravaciones para los primeros 150 euros son del 75%, lo que ya es una gran ayuda para este tipo de pequeñas donaciones.

¿Algún consejo sobre la puesta en marcha de asociaciones de amigos en otros museos?

Es difícil dar consejos, cada museo tiene una realidad distinta, seguro que saben lo que necesitan y lo han estudiado bien. Nosotros estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que se plantee. Creo que lo que sí podemos aportar es nuestra experiencia, ya que cumpliremos 40 años el próximo 2020. Quizá podamos servir de inspiración. Yo les transmitiría muchos ánimos, que no desfallezcan, que sepan que lo que están haciendo es realmente importante y merece la pena. Que además de colaborar económicamente, también están colaborando a educar a la sociedad y a dar a la cultura la importancia que se merece. También les diría que perseveren, los principios siempre son difíciles. Contamos ahora con más de 37.000 Amigos, pero todo comenzó con un grupo realmente pequeño que tuvo la visión y la generosidad de crear esta fundación, son realmente meritorios.

Muchos museos han seguido esa estela, pero no todos con el éxito del Prado. ¿Tiene algo que ver la marca del Prado?

Sin duda es un gran apoyo la marca Prado y estar en una gran ciudad como Madrid. Sin embargo, todo hay que verlo en su escala y a veces el porcentaje de Amigos de un pequeño museo en un pueblo es mayor que el nuestro, ya que toda la comunidad se implica. Por eso no hay que perder la perspectiva, todo es relativo. No es fácil hacer Amigos, hay que buscarlos y convencerlos uno a uno. Pero soy consciente de la ventaja de apoyar a un museo que cuenta con 200 años, una magnífica colección, enorme prestigio?

¿Qué obra le gustaría llevar al Prado?

Cualquier obra que complete la colección, por ejemplo alguna pintura holandesa.

¿El Guernica ?

El Guernica ha estado aquí muchísimo tiempo, yo he convivido mucho con él, puesto que nuestra oficina estaba también en el Casón. Para mí sería una alegría que volviera al Prado, pero de momento está muy bien en el Reina Sofía y para verlo sólo hay que cruzar una calle. Lo que es importante decir es que el arte no tiene límites y que el Museo del Prado es un museo de pintores, en el que Rubens ha copiado a Tiziano o Goya a Velázquez. Todos los pintores se miran unos a otros y nosotros quisimos demostrar que eso sigue ocurriendo. En este momento el museo expone una colección de fotografías, editadas por la fundación, de doce fotógrafos contemporáneos que han estado trabajando dentro del Prado. Han hecho un trabajo magnífico, han demostrado que los artistas contemporáneos siguen teniendo al Prado como fuente de inspiración.

Cuando hay un cambio de Gobierno es habitual que las instituciones públicas cambien de director, como pasó en el Instituto Cervantes. Pero los museos en general, y el Prado en particular, quedan fuera de esas decisiones. ¿Hasta qué punto es positivo?

Eso es vital porque se ha logrado una estabilidad necesaria para cualquier programa a largo plazo, que es como se trabaja en un museo. También que el museo está por encima de cualquier coyuntura política o social. Además, la dirección de un museo es un cargo técnico, desde hace muchos años está en manos de historiadores del arte. Hay un acuerdo parlamentario, que se respeta, en el cual el Prado está por encima de esos vaivenes. Creo que esa estabilidad ha sido una de las causas de su reciente éxito.

En la Semana del Arte de Londres se vendieron, de forma legal, piezas valiosas del patrimonio artístico español. ¿Se está gestionando bien la salida de arte de España?

En el Ministerio de Cultura hay una Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico por la que tiene que pasar cualquier obra que se quiere exportar. Sé que son muy rigurosos y es difícil sacar una obra que sea importante para el Estado español. Son cuestiones del mercado del arte, no es un ámbito que yo domine.

Imagine que adquieren una obra y les hacen un Banksy , lo que hizo Banksy destruyendo Girl with Balloon , ¿qué harían?

¡No puedo ni imaginarlo! En todo caso, sería imposible, ya que en el Prado no hay obra de pintores contemporáneos. El cuadro de Banksy se puede reponer pintándolo de nuevo, pero nuestros artistas no podrían volverlo a pintar porque están muertos?