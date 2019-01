Muchos fracasos y pocos éxitos tecnológicos

El año que acaba de finalizar será recordado -en lo tecnológico- por haber sido el de los grandes agujeros de seguridad y fiabilidad en el mundo digital. Más de uno dirá que no es de extrañar, habida cuenta de que cada vez tenemos más dispositivos tecnológicos a nuestro alrededor, por lo que hay más posibilidades de ataques. Pero lo cierto es que los grandes escándalos han llegado a través de plataformas que no son precisamente nuevas, y muy especialmente a través de la red social Facebook.

En marzo de 2018 un exempleado de Cambridge Analytica desvelaba que se habían utilizado prácticas irregulares para influir en elecciones a través de mensajes y campañas en Facebook. El escándalo, publicado por periódicos como The New York Times, The Observer y The Guardian en un primer momento, fue el primero de muchos que afectaron el pasado año a la mayor red social del planeta.

2018 también fue el año de los ofendiditos en las redes sociales, más activos que nunca, y que han dado pie al magnífico anuncio de Campofrío. Pero afortunadamente también ha habido cosas buenas en las redes, como los movimientos de protesta en Twitter con hashtags como #Cuéntalo, #Time'sUp o, #Noesno... Todos en contra de la violencia y el acoso machista.

Las noticias falsas - fake news- han sido más protagonistas que nunca, debido a su masiva expansión a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Desde bulos que han tenido como objetivo elecciones en distintos países, hasta noticias falsas que solo buscan desinformar, 2018 ha sido el peor año en este sentido. De hecho dos personas han fallecido como consecuencia de sendos bulos propagados a través de WhatsApp, ?una en la India y otra en México. Esta última fue quemada hasta morir en la población de Acatlán, en el estado de Puebla. Afortunadamente hay plataformas como @MalditoBulo o @SaludSinBulos que luchan en nuestro país contra este grave problema.

Emergentes

Pero también ha habido cosas buenas en el año tecnológico que acaba de finalizar. Los altavoces inteligentes se han convertido en el producto de moda, los smartphones de compañías como Huawei, LG o Apple ya están coqueteando con una inteligencia artificial que nos hará la vida más fácil, y empresas emergentes de todo el mundo están apostando e innovando cada vez más y mejor para luchar contra el cambio climático y preservar los ecosistemas del planeta.

También ha sido un buen año en lo referente a videojuegos ya que, pese a que la cantidad ha sido menor, la calidad ha sido mayor.

¿Y en 2019? De eso hablaremos en siete días...