El juicio contra el entrenador Miguel Ángel Millán comenzará el 22 de enero

El juicio contra el entrenador de atletismo y ex seleccionador nacional de pruebas combinadas Miguel Ángel Millán Sagrera por dos presuntos delitos de abusos sexuales a menores comenzará el 22 de enero y está previsto que dure al menos tres días.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife será la encargada de juzgar a Millán, que se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2017 tras prorrogar el juez esta situación al apreciar riesgo de fuga.

La Fiscalía de Canarias pide doce años de prisión para Millán por dos delitos de abusos sexuales continuados (nueve años por uno y tres por el otro), así como su inhabilitación durante 14 años para el ejercicio de la profesión de entrenador deportivo y para desarrollar actividades deportivas con menores de edad, además de que siga un programa formativo de educación sexual.

Millán, nacido en 1950 en Lorca (Murcia), se valió, según el Ministerio Fiscal, de su extraordinario prestigio profesional para presuntamente abusar de dos menores a los que entrenaba personalmente en Tenerife, quienes contaban con 14 y 15 años y 16 y 17 años de edad en el momento de los hechos.

Primer caso, en 2010

Al primero de los menores lo conoció en 2010 con 13 años y estableciendo con él "un vínculo distinto al que tenía con el resto de los atletas", de "absoluta confianza" y trato diario, incluidos mensajes en redes sociales.

A finales del año 2011 se produjo el primer contacto sexual en el coche del entrenador y en la primavera y verano de 2012, con motivo de desplazamientos debidos a campeonatos, Millán, según la fiscalía, distribuyó las habitaciones para que la compartieran ellos dos, y con la excusa de un masaje masturbó al menor, que no se atrevió a rechazarlo, a quien sometía a tocamientos, caricias y masturbaciones, así como a la "satisfacción de su impulso sexual".

El creciente malestar del menor le llevó a distanciarse paulatinamente del entrenador y puso fin a los entrenamientos el día 23 de marzo de 2013 a través de su móvil.

Ya mayor de edad, en junio de 2017, el joven denunció los hechos en la comisaría de la Policía Nacional de La Laguna "con la finalidad de que el procesado no llevara a cabo hechos como los que él sufrió con otros menores de edad" y reclamó una indemnización por el perjuicio sufrido.

El segundo caso de abusos fue con otro de los atletas a los que entrenaba, al que conoció en torno a abril de 2015 y en mayo de ese año, y en un campeonato en Las Palmas de Gran Canaria, cuando tenía 16 años, maniobró para compartir habitación con él y aprovechó para acariciarlo y masturbarlo ante la sorpresa del menor.

Estas conductas las repitió en otras citas deportivas, así como en un apartamento de su propiedad en la localidad tinerfeña de el Porís de Abona, venciendo su oposición valiéndose de su fuerte ascendiente que como entrenador", relata la fiscalía.