Última Thule es un boliche de 32 por 16 kilómetros

Última Thule, el remoto KBO (Objeto del Cinturón de Kuiper) sobrevolado por la nave New Horizons de la NASA en Año Nuevo, parece tener una forma similar a un boliche, girando como una hélice. Las imágenes tomadas durante la aproximación de la nave espacial, que llevaron a New Horizons a solo 3.500 kilómetros de Última, revelan que tiene unas dimensiones de aproximadamente 32 por 16 kilómetros. Otra posibilidad morfológica es que Ultima podría ser dos objetos que orbitan entre sí. Los datos de sobrevuelo ya han resuelto uno de los misterios de Última, demostrando que el objeto del Cinturón de Kuiper está girando como una hélice con el eje apuntando aproximadamente hacia New Horizons.