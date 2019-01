El bikini de flores de Pedroche

Si a Cristina Pedroche y a la creadora de su vestido, Marta Rota (Tot-Hom) no les pitan los oídos va a ser de milagro. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Sin duda, el vestido de estas Campanadas de Fin de Año del lunes ha sido de lo más comentado... y no para bien. No sabemos si con este look la Pedroche habrá entrado con buen pie en 2019 porque las críticas en cuanto a su bikini de flores para dar las campanadas han sido exacerbadas.

La mujer de Dabiz Muñoz (o David o Daviz, como prefieran, aunque el se hace llamar en sus redes Dabiz) tenía intrigada gran parte de España por no decir toda, para saber cómo sería uno de los looks más esperados del año y si quería que hablasen, lo ha conseguido. La joven de Vallecas comenzaba con una capa muy rococó en rosa con lazo negro de terciopelo la emisión de las Campanadas para Antena 3 junto a Alberto Chicote y si él iba más tapado que nada, su compañera de terna acabaría apareciendo con un diseño reducido a la mínima expresión, veremos si a Dabiz Muñoz, muy dado a probarse los looks de su mujer le cabe todo en minúsculo look.

Lo que se prometía un look para soñar desde hace más de un mes por la colaborada de Zapeando se ha convertido no sabemos si para ella, pero sí en una pesadilla para muchos. Antena 3 aguantaba a los espectadores enganchados a su canal, hasta cinco minutos antes de que descendiera el carrillón del famoso reloj de la Puerta del Sol, con Pedroche más que tapada con una flor y unas sandalias en rosa de vidrio reciclado.

Justo cinco minutos antes, comenzaba el show, donde Cristina Pedroche dejaba ver su look de infarto de este año tras un emotivo mensaje y reflexión, que tampoco ha llovido a gusto de todos. Un bikini con capa de tul en rosa, de flores cosidas y esculpidas a mano, era el modelito que tenía preparado la vallecana en tonos rosas, blanco y verdes confeccionados por la casa catalana Tot-Hom y que ya vistió con un precioso diseño en blanco marfil a la guapa Marta Torné cuando dio la campanadas junto a sus compañeros de Cambiamé, Cristina Rodríguez, Natalia Ferviú y Pelayo Díaz en 2015 para Telecinco. Antes de que comenzara la cuenta atrás con los cuatro cuartos, la fotografía de Cristina Pedroche ya albergaba más de 157.000 comentarios, lo que se dice pronto porque más que estar a las uvas estaban al turrón.

En La 1 Anne Igartiburu se unió a Roberto Leal para celebrar la Nochevieja. La vasca confió de nuevo en su diseñador fetiche de las Campanadas, Lorenzo Caprile. Anne lució su tradicional color, el rojo.

Y en Mediaset, Lara Álvarez arriesgó y acertó con un esmoquin de Juan Avellaneda. La asturiana dio la bienvenida a 2019 desde Sant Llorenç, Mallorca. Acompañada por Jesús Calleja, la conductora deslumbró con este traje que seguro le habrá ayudado a luchar contra las bajas temperaturas. La presentadora de Telecinco y Cuatro no ha dudado en arriesgar. Y le salió bien.