Liam, el primer niño del año en Tenerife

La familia Pereira Castillo nunca se esperó que su quinto miembro, que será el niño de la casa, se convirtiera también en el primer bebé de 2019 en los hospitales públicos de Tenerife. Liam es el tercer hijo de Cecilia y Washington una joven pareja que este martes 1 de enero dio la bienvenida a su nuevo retoño en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc).

El niño nació a las 06:23 horas y su madre orgullosa reconocía que no habían imaginado que Liam se convirtiera en el primer bebé tinerfeño de 2019, ya que salía de cuentas el 9 de enero. "Realmente vine a una consulta y me dijeron que tenía que quedarme aquí ingresada", explicó. "Yo les propuse que me dejaran ir a casa para planificarlo todo, pero no pudo ser", apuntó, ya que su bebé parecía tener prisa por salir. Sin embargo, cuando llegó el momento el pequeño Liam parecía estar muy agusto en el vientre de su madre y se resistió a salir. "La noche fue larga porque la criatura se hizo de rogar la verdad, parecía querer salir cuando le tocaba", bromeó.

Cecilia aseguró por la mañana sentirse "todavía algo cansada porque aun no he dormido lo suficiente", pero afirmó estar muy feliz de que su hijo "vaya a ser un poquito famoso". A pesar de que el parto se alargó algo más de lo previsto, la madre está contenta "porque al final salió todo muy bien y él está sano que es lo que más importa".

Liam pesó 2,7 kilos y es un niño "chiquitito", aunque esto es algo que no preocupa a su madre. "Ya crecerá fuera como me han dicho los médicos", señaló.

Cecilia se muere de ganas de que el pequeño de la familia conozca a sus dos hermanas mayores: Nayara de nueve años e Isabela de dos. "La más pequeña es la que más miedo me da, a ver cómo recibe a su hermano, la mayor se que está deseando verlo", aseguró.

El pequeño debe su nombre a su padre, ya que fue él quien se encargó de escogerlo. "Esta vez lo dejé a él porque siempre los he elegido yo", explicó Cecilia quien argumentó que Liam es "un nombre original que está muy de moda ahora".

La pareja asegura que con la llegada de Liam "nos plantamos" ya que no quieren aumentar más la familia, porque mantienen que con la llegada del niño "ya hemos cumplido".

Quienes también estaban este martes junto a la madre y el pequeño eran sus abuelos maternos que admiraban orgullosos al que es su tercer nieto, un bebé que parece tranquilo y que permaneció dormido en el regazo de su madre durante la visita de los medios de comunicación.

Su abuela, Rosmary Gugliucci, aseguró sentirse muy feliz con la llegada de su primer nieto varón por lo que tocará llenarlo de mimos y caprichos "como hicimos con las otras". "Estamos muy contentos para darle bastante maña como deben ser los abuelos", apuntó. Aunque indicó que su hija "se defiende muy bien con los niños y sus hermanas son muy buenas, así que lo vamos a llevar bien".

Aunque Liam se convirtió en el primer bebé tinerfeño de 2019, no pudo ganarle la partida a Aitana del Carmen cuyo nacimiento fue el que inauguró el año en el Archipiélago. La pequeña nació a las 00:00 horas del día 1 de enero en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en Gran Canaria, y pesó 2,8 kilos.

El segundo alumbramiento registrado en los hospitales públicos de Canarias tuvo lugar en Lanzarote a las 00:20 horas de la madrugada. Un bebé que nació por parto natural y pesó 3,3 kilos.

El tercer nacimiento que tuvo lugar en los centros sanitarios públicos del Archipiélago fue en el Hospital General de La Palma. Una niña de 2,8 kilos que nació a las 4:48 horas.

Después le tocó el turno a Liam, mientras que en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) el primer bebé nació a las 07:39 horas de la mañana. Se trata de una niña que pesó 3.670 gramos y nació por parto natural.