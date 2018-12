Doble ración de uvas en Sol por cortesía de las Islas

Si los miles de madrileños y visitantes que esta noche partirán el año en la mítica Puerta del Sol se contagiaran de la novelería canaria, igual hasta se comen 24 uvas en lugar de 12. Dos veces en una hora sonarán las campanadas en el centro del territorial por cortesía del Archipiélago en una noche en la que el reloj más vigilado del país se retrasará por primera vez en Nochevieja dentro de una acción de promoción turística auspiciada por el Gobierno de Canarias.

Es un momento que, más allá de la anécdota, se convertirá en historia para las Islas. Implica que en el resto del país puedan brindar con los canarios por la entrada de un nuevo año y serán testigo de ello las cadenas de televisión nacionales. También el ente público del Archipiélago: Televisión Canaria se traslada por primera vez fuera del territorio insular para ofrecer a la población un espectáculo diferente en los últimos instantes de 2018 y los primeros de 2019. A los mandos, dos de los rostros más populares de la cadena, dos voces que aún acostumbradas a estas lides mantienen a estas horas los nervios en el estómago. O al menos así lo aseguran ellos, Roberto González y Eloísa González, que estarán acompañados esta noche por el humorista Juan Luis Calero.

Una noche intensa en la que esperan compartir con los canarios la tradicional despedida del año y seguir contando con el respaldo de la audiencia: Año tras año, la gran mayoría de los espectadores del Archipiélago optan por Televisión Canaria para tomarse las uvas y tanto Eloísa como Roberto confían en que esta noche también contarán con su compañía. "Sabemos que hay más competencia pero los canarios saben que esta televisión es la suya", explica Roberto.

Programación

"Tienen que ponernos desde bien prontito porque tenemos un especial que no se pueden perder, grabado en los Jameos del Agua, en Lanzarote, y que nos sirve como homenaje a César Manrique", añade Eloísa quien avisa de que no solo antes de las campanadas "sino que desde que terminen seguiremos ofreciendo un buen espectáculo". El programa, denominado En hora canaria. 100 con César Manrique, está dividido en dos partes y cuenta con la dirección de Quino alero y Ramón Rodríguez además de la dirección musical de Benito Cabrera. En la gala intervendrán artistas como Pedro Guerra, Kira Miró, Pancho Corujo, Besay Pérez, Taller Canario, El Vega, Paula Quintana, Beni Ferrer, Ni un pelo de tonto o Efecto Pasillo, entre otros. Eso sí, la programación prevista por Televisión Canaria no olvida a uno de sus clásicos y ha reservado espacio antes de las campanadas para el humor de Manolo Vieira de la mano de su show Cómo han cambiado las cosas.

La estrella, ese momento en que Canarias preste atención a la pantalla como nunca llegará cuando se vaya acercando el final del año. Experta en esas lides es ya Eloísa González, con 14 noches despidiendo el año en la televisión. Tanto tiempo que la presentadora bromea que teme convertirse "en el Ramón García de aquí, que cuando falte la gente va a pensar que ha pasado algo".

Mientras tanto, se muestra satisfecha de que el ente público siga contando con ella para una noche tan especial: "Las campanadas son algo muy sonado y agradecida de que me llamen", dice. Eso sí, reconoce que tanto en su primer año como en este, de momento el último, siente "el mismo pavor, los mismos nervios y la misma tensión" ya que según su argumento "para liarla solo hace falta un segundo".

Similar percepción aunque con menos campanadas a sus espaldas es la de su compañero esta noche, quien alude a una noche como la de hoy con términos como "reto", "responsabilidad" e incluso "vértigo". "Aunque también es una alegría compartir esta noche tan especial", reitera Roberto.

Ya lo es cada año pero este 2018 ambos compartirán una cita histórica. Después de muchos años recorriendo diferentes puntos de la geografía isleña, en esta ocasión todo el equipo de Televisión Canaria ha hecho las maletas para trasladarse a la capital española por primera vez en su historia. "Sitios más bonitos hay en el Archipiélago, eso seguro, pero este año había que estar allí", admite el presentador.

Si bien tanto él como su compañera insisten en que es una cita ineludible, admiten también que genera ciertas diferencias respecto a lo que se lleva haciendo en la pantalla de la Televisión Canaria desde hace años. Uno de ellos es el propio entorno, no solo por el reloj cuyo sonido marcará el cambio de año sino por el lugar elegido para despedir 2018.

"Estamos acostumbrados a estar en un plaza con gente, animándonos y celebrando esta fiesta juntos, pero esta vez estaremos en un balcón de una casa preciosa en Sol", resume Eloísa González, quien confía en que este nuevo escenario aporte algo más de magia a esos últimos minutos de 2018 esta noche. Tras ellos, fuera de ese balcón se encontrarán seguramente un buen puñado de canarios residentes fuera de las fronteras del Archipiélago que tendrán la oportunidad de comerse las uvas a su hora de siempre, "por eso esto también es importante para ellos", sentencia la presentadora.

Al respecto, Roberto confía en que al menos sean suficientes como para "dar calor" a los presentadores y al resto del equipo del ente televisivo, ya que como bien apunta "en Madrid vamos a pasar más frío". Sea como sea, ambos tienen todo listo para esta noche volver a ser la compañía de las Islas en los últimos instantes del año, tanto en lo que se refiere a las conexiones como al resto de detalles que no suelen pasar desapercibidos.

Así, ambos indican que tienen un guión perfectamente preparado para seguirlo, si bien en una conexión en directo en ocasiones hay espacio también para la improvisación. "Tenemos apenas unos minutos en el aire y tenemos muchas cosas que contar", explica Eloísa antes de admitir que profesionalmente se trata de uno de los eventos más relevantes. Tal es así que su enemigo habitual durante los programas, el pinganillo, se convierte en parte esencial. "Aunque a veces me lo quito porque me molesta tener una voz todo el rato en mi cabeza y más de una ocasión se me ha escuchado pedir que me lo cierren", bromea.

El reloj más simbólico

En la maleta embarcada rumbo a la capital de España, al equipo no le falta toda la ilusión del mundo "porque pondremos en hora canaria el reloj más simbólico de todo el país", según apunta el presentador. Y nervios. Y ganas. Pero también han facturado su vestuario para una noche especial, unos modelitos que suelen ser objeto de comentarios en todos los casos. Eloísa eligió este año de nuevo un diseño de Oswaldo Martín "negro y totalmente cosido por abajo para que el viento no vuelva a dejar todo al aire", mientras que Roberto coincidió con el color pero avisa: "No habrá nada de transparencias".



Entre Ana Guerra y Pedroche









El cambio en las agujas del reloj de Sol para dar las campanadas con Canarias es una circunstancia que también han aprovechado las cadenas nacionales, aunque con apuestas bien distintas. Antena 3 mantiene a sus rostros habituales por lo que el cambio de año canario estará acompañado por Alberto Chicote, Brays Efe y Cristina Pedroche. La joven además se ha mostrado muy involucrada con este hecho a través de sus redes sociales, en las que no solo ha evidenciado su cariño a las Islas sino que también ha bromeado con su look, a sabiendas de la expectación que genera: "Ahí os estaré esperando y, claro, habrá dos vestidos. Doble oportunidad para que os guste (o no)". Mientras, Telecinco ha apostado por el rostro canario de mayor relevancia de la cadena el año que hoy concluye: Ana Guerra. La cantante canaria tras su paso por Operación Triunfo y después de lograr el éxito con Ni la hora y Bajito, se convertirá en presentadora para despedir el año del Archipiélago desde la capital del país.