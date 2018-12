2018 se despide con grandes juegos

En el año de Red Dead Redemption 2, la industria del videojuego ha dejado grandes títulos. El periodo navideño en el sector siempre es propicio para las empresas, y España no es la excepción. Según el informe de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), el ocio interactivo ya es la opción preferida de los españoles para entretenerse. Con unos ingresos netos de 1.359 millones, según datos del pasado año, los videojuegos están por encima del cine (597 millones) y la música (232 millones).

Las ventas se disparan en el periodo festivo. Desde el último lustro hasta hoy, salen al mercado muchas más ofertas de las que una persona puede llegar a catar. Por eso se hace necesario afinar el tiro a la hora de elegir la propuesta para cada consola. Sin duda, el título de Rock star, la aventura de vaqueros más cacareada de los últimos tiempos, y probablemente uno de los mejores videojuegos de la historia, arrasará en las tiendas.

Según el portal Metacritic, donde se recogen todas las valoraciones realizadas por los usuarios y los medios especializados, RDR 2 tiene un 97 de nota media. El título que más puntuación tiene de la historia sigue siendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de la vetusta Nintendo 64. En otras palabras, significa lo mismo para el sector que si hubiera aparecido un grupo casi tan exitoso como The Beatles.

God of War también es una gran opción. El regreso de Kratos, ocho año después de su última aventura, fue seleccionado como el mejor título del año en los Game Awards, algo así como los Oscars de los videojuegos.

En PlayStation 4 hay otro exclusivo de lujo. Spiderman, que ya va por su segundo contenido descargable, ha sido una de las mejores adaptaciones de un superhéroe al ocio electrónico del pasado más reciente. Rivaliza directamente con la saga Batman Arkham. Palabras mayores.

En Microsoft, el asunto ha ido más flojo este curso. Forza Motosport 4, un juego de simulación de conducción, cuya apuesta es el realismo extremo, apunta a ser el mejor exclusivo de la consola de la compañía de Bill Gates.

La Gran N con su Nintendo Switch también ha experimentado un retroceso tras varios años en el mercado y una apertura brillante. Eso sí, cuenta con Super Smash Bros. Ultimate, un juego de lucha en el que se dan de mamporros 70 personajes de Nintendo en 100 escenarios diferentes. Salió el pasado 7 de diciembre y apunta a best seller. No solo de Navidad sino también del próximo año.

Deportivos

Los juegos deportivos también son buenas opciones. Fifa 19, Pro Evolution Soccer 2019 y NBA 2K 2019. Los tres han alcanzado esta temporada un estupendo nivel, pero si se prefiere el deporte de la canasta antes que el fútbol, la oferta de 2K Games es una de las mejores adaptaciones deportivas de los últimos años.