Los huesos de la fosa del cementerio de Vegueta se encuentran en buen estado

Las catas preliminares en la fosa común del cementerio de Vegueto, en Las Palmas de Gran Canaria, han cumplido las expectativas de los expertos que buscan los restos de dos de los cinco fusilados de San Lorenzo por el franquismo. El arqueólogo e inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Javier Velasco, desveló ayer ante la excavación que esta primera fase de los trabajos ha permitido confirmar que existen allí restos humanos, que estos se encuentran en buen estado de conservación y que los cuerpos están bien delimitados. De esta manera, se dan las condiciones necesarias para llevar a cabo una exhumación según dictamina la Ley de Memoria Histórica.

Esta fase de los trabajos se ha limitado a realizar un sondeo del sector sureste de la fosa común del cementerio de Vegueta, el cuartel número 6, donde presuntamente se encuentran los restos de de Juan Santana Vega, último alcalde electo de San Lorenzo; y Francisco González Santana, sindicalista; asesinados ambos el 29 de marzo de 1937 por las fuerzas golpistas de Francisco Franco. La actuación se ha llevado a cabo en base a un convenio entre el Cabildo Insular, el Ayuntamiento capitalino y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Tras culminar esta primera fase, los expertos tendrán que esperar a las conclusiones de los informes arqueológico y documental, este último por parte de la ULPGC, que vendrían a verificar lo que ya se sabe hasta el momento. "Esto podríamos saberlo a finales de enero", señaló Velasco. A continuación se iniciarían los trámites para llevar a cabo la exhumación propiamente dicha, para lo que será necesario cumplir varios requisitos legales y autorizaciones.

El arqueólogo apuntó que las dos tumbas que se han encontrado, que no tienen nada que ver con represaliados de la Guerra Civil, apenas se han desdibujado por el paso del tiempo. Estos resultados vienen a rechazar un informe municipal de hace tres años realizado por Pedro García Bilbao, de la Universidad Rey Juan Carlos, el cual desaconsejaba la exhumación por la dispersión de los restos. No obstante, Velasco señaló que eran conscientes de que esta zona pudo haber sido alterada en los ochenta para trasladar los restos, pero todo indica que esto no ocurrió, al menos en este sector.

De esta manera, la fosa presenta un buen estado de conservación, pese a la cercanía del mar señaló el experto, por lo que se podría afrontar "un trabajo de exhumación de mayor alcance". De ser encontrados los restos, estos serían identificados gracias a las heridas de bala, puesto que fueron asesinados en un pelotón de fusilamiento, además de una extracción de ADN "para una precisa identificación".

La intervención en la fosa común de Vegueta ha contado con un presupuesto de 7.000 euros procedentes de los fondos propios del Cabildo. "Hemos respondido con toda la premura con la que nos ha sido posible para no dilatar más el proceso", matizó ayer Carlos Ruiz, consejero insular de Cultura y Patrimonio Histórico, quien destacó además el compromiso de la institución para encontrar los restos de los dos fusilados. Javier Doreste, teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, se manifestó en esta misma línea durante su intevención. Además de destacar la sintonía entre ambas instituciones para "vindicar" la memoria de los represaliados.

El acto también contó con varios familiares de los asesinados, quienes se mostraron "muy esperanzados y emocionados" por haberse llegado "a este nivel de compromiso por parte de las instituciones" y por estar cada vez más cerca de lograr desenterrar a sus parientes. No obstante, su causa se ha dilatado en el tiempo. Francisco González, nieto del sindicalista, apuntó que su padre falleció el pasado 10 de octubre después de "luchar toda su vida, me habría gustado que hubiera podido ver el sondeo".