Larga vida al Rey de los Siete Mares

A uquaman ha recaudado ya más de seis millones en Europa, y ha sido número 1 en Rusia, donde ha facturado más de siete millones de dólares, y en China, donde lleva acumulados más de 189 millones, convirtiéndose en la cuarta película de superhéroes con más recaudación en el gigantesco país asiático.

La película, así pues, está batiendo récords en todos los países en los que se ha estrenado y todavía quedan mercados importantes como Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea, Australia, Italia o Japón. Este personaje ficticio procede el comic estadounidense y fue creado por Paul Norris y Mort Weisinger en 1942. Durante el período de superhéroe-renacimiento conocido como la Edad de Plata (1950-1960), fue un miembro fundador de la Liga de la Justicia, pero en tiempos de guerra, la mayoría de los enemigos de Aquaman eran comandantes nazis de U-Boots y varios villanos del Eje. El resto de sus aventuras entre 1940 y 1950 lo tenían enfrentándose a diversos criminales basados en el mar, incluidos los piratas modernos, tales como su antiguo archienemigo Black Jack, así como diversas amenazas en la vida acuática, rutas marítimas, y marineros.

En sus primeras apariciones de la Edad de Oro, Aquaman podía respirar bajo el agua con branquias, tenía una fuerza sobrehumana que le permitía nadar a altas velocidades, y podía comunicarse con la vida marina y hacer que cumplieran sus órdenes. Inicialmente, él era representado hablando con las criaturas del mar "en su propio lenguaje" en lugar de hablarles telepáticamente, y solo cuando estaban lo suficientemente cerca para oírlo. Aunque él era descrito frecuentemente como El soberano del mar, con las aguas de todo el mundo en su "dominio", y con casi todas las criaturas del mar como sus "súbditos leales", el título nunca fue oficial. Las aventuras de Aquaman tuvieron lugar en todo el mundo, y su base era "un antiguo templo de la perdida Atlántida, mantenido bajo el agua", en donde él guardaba un trono solitario.?

Habitual en la cultura popular

Las apariencias animadas originales del personaje en la década de 1960 dejaron una impresión duradera, lo que significa que Aquaman es ampliamente reconocido en la cultura popular. Las representaciones modernas del cómic han intentado reconciliar estos diversos aspectos de su percepción pública, convirtiendo a Aquaman en serio y carismático, luchando por encontrar un verdadero papel y propósito más allá de su lado público como un rey depuesto y un héroe caído.?

Ha sido adaptado para la pantalla muchas veces, apareciendo primero en forma animada en La hora de la Aventura de Superman y Aquaman de 1967 y luego en el programa relacionado los Súper amigos. Desde entonces ha aparecido en varias producciones animadas, incluyendo papeles prominentes en la serie Liga de la Justicia Ilimitada de 2004 y Batman: The Brave and the Bold, así como otras películas animadas del DC Universe Animated Original Movies. El actor Alan Ritchson también interpretó el papel en el programa de televisión de acción en vivo Smallville. Jason Momoa lo hizo en la película Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Liga de la Justicia (2017).

Aquaman también tiene un hueco en la trama de El Séquito. En la segunda y en la tercera temporada de la serie de HBO, su protagonista -Vincent Chase, rol que ejerce el actor Adrian Grenier- convence a James Cameron para rodar Aquaman. El proyecto, en el que también participa Mandy Moore -hace de sí misma-, es un éxito en la ficción, pese a los problemas que surgen entre la pareja protagonista -retoman un noviazgo de años anteriores

En la película que hoy se estrena en España, Aquaman llega de la mano de Warner Bros y del director James Wan. Estamos ante una aventura repleta de acción que abarca el gigantesco y sorprendente mundo subacuático de los siete mares. La película está protagonizada por Jason Momoa (Khal Drogo en Juego de Tronos) en el papel principal y cuenta la historia del origen de Arthur Curry, mitad humano y mitad atlante, que emprenderá el viaje de su vida. Esta aventura no sólo le obligará a enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser rey.

El film también está interpretado, entre otros, por Amber Heard ( Liga de la Justicia, Magic Mike XXL) en el papel de Mera, una guerrera feroz y aliada de Aquaman a lo largo de su viaje; por Willem Defoe, nominado al Oscar ( Platoon, Spider-Man 2) o Vulko, consejero del trono atlante; y por Patrick Wilson (películas de Expediente Warren, Watchmen).

Wan dirige un guión de David Leslie Johnson-McGoldrick ( Expediente Warren: El caso Enfield) y Will Beall ( Gangster Squad: Brigada de élite, serie de TV Training Day); la historia es de Geoff Johns & James Wan y Will Beall, basada en los personajes de DC.