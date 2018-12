Canarias se niega a firmar los acuerdos que completan el convenio de carreteras

Sólo el convenio de carreteras. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se negó ayer a plasmar su firma en otro documento de no fuera el nuevo plan de carreteras; los otros dos documentos que están en cuestión -el acuerdo extrajudicial acordado por Canarias con la anterior administración del PP y ratificada por la actual del socialista de Pedro Sánchez que permitía que las Islas recibieran del Estado los fondos que se reclamaron en el Tribunal Supremo por los incumplimientos al convenio anterior entre los años 2012 a 2016 y la adenda que recoge la prórroga para este año, en tanto no se firmaba el nuevo acuerdo- se han quedado sobre la mesa. Canarias y Estado se instan a seguir negociando hasta final de año. De no haber acuerdo el Ejecutivo regional ya ha anunciado que volverá al Supremo a reclamar que se ejecuten la sentencias y lleguen a las Islas los 2.145 millones en los que había acuerdo hasta esta misma semana que fue el propio Sánchez quien anunció en el Senado que la cifra se quedaría en 1.800 millones.

En señal de protesta el presidente canario se ha negado a viajar a Madrid. En el acto de la firma el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, repitó las razones técnico jurídicas que se han impuestos desde el ministerio de Hacienda y que han sido las que descalabraron a última hora el acuerdo: no se puede enviar fondos para las obras que no estén terminadas. Las siete vías a las que se refieren, entre ellas la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o el eje Norte-Sur de Fuerteventura, están en ejecución después de que el Gobierno canario decidiera inciarlas con fondos propios con el compromiso del Estado de reintegrar el dinero una vez se firmara el nuevo convenio.