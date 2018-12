Loteria de Navidad 2018: ¿qué numero saldrá en el sorteo?

La celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad está cada vez más cerca. Quedan horas para que este sábado 22 de diciembre descubramos por fin cuál es el número que este año se llevará el 'Gordo'. Servirá para abrir dos semanas de fiestas, comidas y cenas que son tradición en las Navidades. Sin embargo, antes de hincarle el diente al turrón, muchas personas de este país estarán pendientes de lo que suceda en el evento de la Lotería de Navidad 2018.

No en vano, los días y meses previos al sorteo navideño, las búsquedas relacionadas con el 'Gordo' se multiplican en Google. Esto se debe a que los jugadores no dudan en comprobar las estadísticas que ha dejado la historia del acontecimiento con el objetivo de conseguir la cifra que más opciones tenga de resultar agraciada. Además, algunos no dudan en preguntar directamente: "¿Qué número saldrá en el sorteo de Lotería de Navidad?".

Obviamente, esta cuestión es imposible que encuentre una respuesta segura, pero sí que puede servir para descartar algunos números que no han tenido demasiada fortuna en los más de 200 años del sorteo. Asimismo, tienen la posibilidad de adquirir aquellos números que sí han estado presentes en más de una ocasión en la Lotería de Navidad.

Los denominados 'números feos' son los que menos solicitudes tienen, mientras que los que se consideran 'bonitos' acumulan muchas más peticiones. En el primer caso, se encuentra el 13, siempre asociado a la mala suerte, aunque los menos supersticiosos sí suelen confiar en esta terminación, la cual fue parte del número del 'Gordo' de 2016.

Por el contrario, los décimos acabados en 5 entran en las listas de preferencias, ya que es la cifra más repetida en la historia del 'Gordo'. En 32 ocasiones ha sido la terminación del primer premio del sorteo de lotería. Junto a él, y empatados con 27 veces, aparecen el 4 y el 6 como los que más apariciones acumulan en la Lotería de Navidad.

En cambio, hay varias terminaciones que no parecen atraer tanto la suerte y podrían llegar a considerarse gafes. El 1 es la terminación que menos veces ha sido el último número del 'Gordo', con ocho ediciones en su haber. A su vez, el 2, que ha sido el reintegro en trece ocasiones; y el 9, que lo ha sido en 16, tampoco presentan sensaciones muy positivas de cara al Sorteo Extraordinario de Navidad.