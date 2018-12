La Universidad tinerfeña acoge un ciclo de conferencias sobre 'Big Data' en la ciencia

La Sala de Actos del Campus de Guajara en la Universidad de La Laguna (ULL) acoge entre hoy y mañana las conferencias de BigSkyEarth AstroGeoInformatics - Knowlegde Discovery in Big Data from Astronomy and Earth Observation. En ellas se tratarán distintos temas acerca del Big Data en la ciencia con el objetivo principal de desarrollar o mejorar las herramientas que simplifiquen y agilicen las labores de investigación y observación, tanto astronómica como terrestre, que se llevan a cabo en el Instituto de Astrofísica de Canarias y los Observatorios del Archipiélago.

En la actualidad, los sistemas de observación astronómicos y terrestres tienen como denominador común la informática, en concreto, el análisis de los datos que hay detrás de las investigaciones. Con el auge del Terabyte, el volumen de datos crece continuamente y buscar, analizar, comparar o visualizar los datos que se obtienen de las observaciones es una tarea que presenta cada vez mayores obstáculos y complicaciones, que incluso impiden su tratamiento. Este es el campo de trabajo de la acción 'Big Sky Earth', cuyo fin es mejorar la comunicación dentro de las disciplinas y entre ellas, mediante la identificación y agrupación de soluciones comunes en entornos industriales y de ciencia.