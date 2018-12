La canaria Cristina Ramos gana 'La Voz México' cantando a Queen

La cantante grancanaria Cristina Ramos ganó el pasado domingo el formato televisivo de La Voz en México cantando el éxito de Queen The show must go on, con un acento especialmente lírico y dando un espectáculo de notas altas y operísticas.

De esta forma, Ramos se ha alzado con la victoria junto a su coach Carlos Rivera, muy conocido y querido en el país mexicano. La canaria lució un aspecto muy roquero, con falda larga negra abierta, top de cuero negro y cadenas en cuello y muñecas así como en el sombrero.

El escenario, también oscuro y en contraste con cientos de luces dieron el espaldarazo al éxito vocal de Ramos, que recibió el elogio inmediato de todos los entrenadores del programa. Ramos acabó la canción con alguna lágrima en la cara que, explicó, se debía a que la canción de Queen "significa mucho" para ella: "Eres Bárbara", repetía la también española Natalia Jiménez, de La Quinta Estación.

Maluma, también coach, defendió que "de eso se trata" La Voz, de "encontrar estas voces magníficas" y la felicitó por su "evolución" durante el programa, anticipando su victoria asegurando que era "de las mejores voces" del formato televisivo. "¡Bravo Cristina!", le felicitó Rivera.