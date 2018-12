"Debemos seguir buscando personas comprometidas con nuestros valores"

"Me gusta definir a Rotary como una promesa de valores al servicio de los más necesitados"

"No bajaremos la guardia hasta erradicar la poliomelitis"

Una vez terminada su visita a los clubes rotarios de Tenerife, José Fernández Álvarez-Tamargo, gobernador del Distrito 2201 de Rotary España, mostró su satisfacción durante el Seminario de Formación celebrado recientemente en la sede de la Real sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.

¿Podría dar una pincelada sobre Rotary como organización internacional y sobre sus objetivos a corto y medio plazo?

Rotary es una organización formada por profesionales y empresarios con más de cien años de existencia, vertebrada en 34.000 clubes por prácticamente todo el mundo a la cual me gusta definir como una promesa de valores al servicio de los más necesitados. Actualmente somos aproximadamente 1.250.000 personas adultas con 400.000 jóvenes e infinidad de voluntarios. Como organización, mantenemos desde 1985 el programa polio plus, con el fin de erradicar la poliomielitis vírica logrando, junto a sus aliados, reducir el número de afectados de 350.000 a 350 casos en el año 2014, siendo actualmente la cifra, según los últimos controles de la OMS, solamente 11. No bajaremos la guardia hasta conseguir erradicar esta terrible enfermedad.

¿Rotary, como organización, es conocida en las islas?

Mi opinión, tras las visitas efectuadas en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, es muy positiva, al comprobar la implantación e integración que, como organización, mantienen los clubes en la sociedad canaria, por lo que me siento muy satisfecho de su labor.

¿Cómo ha visto a los clubes rotarios de Tenerife y las acciones que vienen realizando en los últimos años?

Los clubes tinerfeños gozan de buena salud al estar formados por magnificas personas, comprometidas con los valores de Rotary y dispuestas a trabajar más y mejor cada día en sus proyectos de servicio para intentar paliar, en lo posible, las desigualdades sociales.

¿Cómo ve su actual implantación en Canarias en relación al resto del territorio nacional?

No debo comparar a unos clubes con otros, pero le diré que mi valoración de los clubes canarios en la actualidad es la mejor, difícil de igualar y casi imposible de superar.

¿Qué acciones se están realizando desde Rotary para que la labor de los clubes llegue a la sociedad en general?

La implantación de la marca realmente recae sobre los propios clubes, Rotary debe conocerse por sus proyectos de servicio y en ello están implicados todos los clubes y rotarios.

¿Qué proyectos destacaría de los que ha podido conocer en esta visita?

Los clubes canarios tienen infinidad de proyectos de todo tipo, incluyendo una participación directa y muy importante en el anteriormente explicado proyecto polio plus. Además, dadas las magníficas relaciones entre todos ellos, se han juntado para realizar un soberbio proyecto en el hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria creando, sobre una gran terraza, un espacio especialmente diseñado para que los niños ingresados puedan desarrollar sus actividades escolares y lúdicas. Estoy tremendamente orgulloso del gran esfuerzo, no solo económico sino de voluntariado, que están desarrollando. Recientemente el Cabildo y el Rotary Club de Lanzarote han comenzado un proyecto colectivo para plantar 2.500 plantas autóctonas con motivo de conmemorar 25 años del título otorgado a Lanzarote como reserva de la biosfera.

El crecimiento de estas organizaciones es una necesidad para su buen funcionamiento. ¿Cómo ve el futuro inmediato de Rotary en España?

El crecimiento en organizaciones como la nuestra es importantísimo para la continuidad de la labor de servicio a los demás, por lo que debemos seguir buscando personas que quieran comprometerse con nuestros valores y estén dispuestas a apoyar en su club todo lo necesario para seguir nuestro camino, los rotarios trabajamos juntos porque así somos más fuertes que si lo hiciéramos individualmente.

¿Las empresas pueden incorporarse a los clubes como tales?

Perfectamente, de hecho, hay muchos clubes con socios corporativos. Solamente una condición: son sus directivos los que serán miembros de un club como representantes de la empresa que lo desee.

¿Cómo ha influido la incorporación de la mujer a las estructuras de gestión de Rotary en general y en España, en particular?

La incorporación de la mujer en Rotary no es algo nuevo, pero siempre ha sido positiva. Su energía y disposición son inmejorables. Hombres y las mujeres juntos llegaremos siempre más lejos.