Tres playas canarias, entre las mejores de Europa

Que Canarias cuenta con playas espectaculares y únicas es bien sabido por todo el mundo, pero nunca está de más presumir de ello. Es muy frecuente que alguna se 'cuele' en las prestigiosas listas de turismo.

En este ocasión, Flightnetwork ha situado tres de las ciencuenta playas canarias entre las mejores de Europa. mundial.

Las Islas Canarias han sido reconocidas con tres playas a nivel nacional, situándose una de ellas entre las diez mejores en el panteón de arenales de Europa.



Papagayo

Belleza pura e intacta: 9/10

Lugar remoto: 8/10

Calidad de arena y agua: 8/10

Días de sol al año: 300

Promedio anual de temperatura:. 20° C



Charco de los Chiclos

Belleza pura e intacta: 7/10

Lugar remoto: 10/10

Calidad de arena y agua: 6/10

Días de sol al año: 75

Promedio anual de temperatura:. 21° C



Güi-Güi

Belleza pura e intacta: 9/10

Lugar remoto: 8/10

Calidad de arena y agua: 6/10

Días de sol al año: 344

Promedio anual de temperatura:. 18.9° C



Ranking de mejores playas europeas

SHIPWRECK BEACH Zakynthos

REYNISFJARA BEACH Iceland

PLATJA DE FORMENTOR Mallorca, Balearic

COMPORTA BEACH Setubal

GIANT'S CAUSEWAY Giant's Causeway

CALANQUE DE SUGITON Massif des Calanques

ELAFONISSI BEACH Crete

FJORD OF FURORE Amalfi Coast

PAPAGAYO BEACH Canary

GOLDEN HORN BEACH (ZLATNI RAT) The Island of Brac

PLAYA DE LAS CATEDRALES Galicia

RED BEACH Santorini

AGUAS BLANCAS Ibiza

LOGGAS BEACH Peroulades, Corfu

PLAYA DEL CHARCO DE LOS CLICOS Canary

THREE CLIFFS Wales

SILVER STRAND Dublin

GAVITELLA BEACH Amalfi Coast

CAVE BEACH Benagil cave, Algarve coast

PERISSA BLACK SAND BEACH Santorini

SARAKINIKO BEACH Milos island, Cyclades

GRUNDLSEE Styria, Austria

COMFORTLESS COVE Ascension Island

PLOUMANAC'H BEACH Brittany, Northern France

PORTOFERRAIO SANSONE SORGENTE BEACH Elba Island, Tuscany

VAEROY BEACH Lofoten Islands

CALA GOLORITZE Sardinia

ST. PAUL'S BAY Rhodes, Greece

PLAYA DE RODAS Islas cies, Galicia

DOG'S BAY BEACH Connemara, Galway

LALARIA BEACH Skiathos

DWEJRA BAY Malta

POLIGNANO A MARE Bari

GROTTA DELLA POESIA Puglia

WHITEROCKS Northern Ireland

MOGREN BEACH Budva Riviera

URSA BEACH Cabo da Roca, Lisbon

PALOMBAGGIA Corsica

DZHARYLHACH BEACH Dzharylhach

PORTHCURNO BEACH England

PASJA?A Dubrovnik

SVETI JAKOV Dubrovnik

SPIAGGIA ROSA Sardinia

DURNESS BEACH Scotland

BIRLING GAP BEACH England

GJIPE BEACH Albania

CALA DE AMBOLO Javea

DUEODDE Bornholm

GÜI GÜI Gran Canary

OSTEND BEACH