El Gobierno aprobará la 'tasa Google' para gravar los servicios digitales

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Gobierno aprobará "en las próximas semanas" el proyecto de ley para la creación del nuevo impuesto a los servicios digitales, conocido como tasa Google, para su posterior remisión a las Cortes, a pesar de que "no hay acuerdo a nivel europeo ni global". Así lo señaló Calviño después de la celebración del Ecofin en el que ha quedado diluido el nuevo gravamen ante las reticencias de un grupo de países (Irlanda, Finlandia, Suecia y Dinamarca) y la propuesta de un tributo menos ambicioso por parte de Francia y Alemania. Calviño ha explicado que en el transcurso del Ecofin se ha constatado que "no hay acuerdo a nivel europeo ni a nivel global", aunque sería "deseable" que hubiese una "aproximación coherente" a un fenómeno global por el que las empresas no pagan por su valor añadido en cada una de las jurisdicciones donde operan.