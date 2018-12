La consejería de Sanidad aplaude los recursos terapéuticos del sistema público

"El arsenal terapéutico del sistema público español es de los más completos del mundo, y se encuentra bastante actualizado", enfatiza Alberto Talavera, jefe de servicio de Uso Racional del Medicamento de la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Siguiendo esta línea, Talavera agrega que, "hay que tener en cuenta que la prestación farmacéutica de la que disponemos es una de las más generosas de los países ricos".

Por lo que concierne a la exclusión del Regorafenib de la cartera pública de servicios -para su empleo como tratamiento de segunda línea en pacientes afectados por el carcinoma hepatocelular- el profesional hace referencia a que los medicamentos, en el mercado español, "están intervenidos por el Estado, los autoriza la Agencia Europea de Medicamentos, y posteriormente, lo hace la Agencia Española de Medicamentos. Pero esto no significa que todos los fármacos tengan que contar con una subvención del sistema público".

En este sentido, hace referencia a que existen una serie de requisitos -denominados criterios de financiación selectiva y no discriminada- "que son por los que se rige el propio Estado a la hora de determinar si un fármaco va a ser financiado o no con fondos públicos. Y si lo va a ser, determinar si será o no en su totalidad", comenta el jefe de servicio de Uso Racional del Medicamento.

Asimismo, alude a que en el transcurso de los últimos años han irrumpido en el mercado una serie de medicamentos antitumorales "que tienen una relevancia clínica muy modesta, y además son extrarodinariamente caros. Por este motivo, hay que poner en valor el beneficio clínico que representan los nuevos fármacos , y establecer una relación centrada entre su coste y su eficacia", explica el profesional.

Rogarafenib cuenta con la financiación del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del cáncer colorrectal y de los tumores del estroma gastrointestinal. "La sociedad científica de patologías establece que podría ser una segunda línea de tratamiento, después de haber aplicado Sorafenib. Pero estamos hablando de pacientes con una perspectiva de vida muy limitada, por lo que no es un medicamento mínimamente resolutivo", determina Talavera.

Según indica el director del servicio del Gobierno regional, hasta el momento, "no hemos recibido quejas por parte de los profesionales clínicos que guarden relación con la prescipción de un fármaco, para un enfermo concreto".