Psoriasis y artritis psoriásica, una batalla conjunta

Una enfermedad inflamatoria, crónica y no contagiosa... pero que genera una estigmatización social que añade un importante componente psicológico a la propia afección. La psoriasis, una patología que afecta a más de un millón de personas en España y a unas 60.000 en Canarias, la artritis psoriásica, la detección y tratamiento de ambas enfermedades y los avances en investigación que se están produciendo en los últimos años fueron los protagonistas de una mesa redonda organizada por Celgene, Prensa Ibérica y la opinión de tenerife con la presencia de dermatólogos y reumatólogos del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

El punto de partida del coloquio fue el establecimiento de los conceptos, definiendo la psoriasis como "una enfermedad inflamatoria, crónica y que no es necesariamente continua, sino que se presenta en brotes", señala Marta García, dermatóloga del HUC y miembro de la Academia Española de Dermatología. La aparición de lesiones, habitualmente rojas y con escamas blancas que se desprenden con facilidad en zonas bastante visibles como la cara externa de los codos, las rodillas o el cuero cabelludo "generan en el paciente y en su entorno un cierto impacto".

Pese a que sea esa su principal manifestación, la psoriasis no es una enfermedad de la piel. "Hace años se pensaba eso", apunta Francisco Guimerá, Jefe del Servicio de Dermatología del HUC, "pero ahora sabemos que se trata de una enfermedad autoinflamatoria, en la que tu propio sistema, en vez de defenderte, te ataca, y que es multisistémica, es decir, afecta a varios órganos", tales como las articulaciones o los ojos, pudiendo generar también complicaciones como el síndrome metabólico, hasta el punto de que "las personas jóvenes que padecen psoriaris tienen cinco veces más riesgo de sufrir un infarto".

Artritis psoriásica

Directamente relacionada con la psoriasis surge otra patología, la artritis psoriásica, "una inflamación de las articulaciones que implica también un cierto grado de cronicidad", explica Federico Díaz, reumatólogo del HUC y Director de la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología. "Puede afectar de muchas maneras diferentes, pero cuando un paciente tiene artritis y además también padece psoriasis lo catalogamos como artropatía psoriásica", una relación en la que, de forma aproximada, el 30% de enfermos de psoriasis presentan también artritis psoriásica.

Con una prevalencia aproximada de un 3% tanto a nivel nacional como autonómico en lo que respecta a psoriasis, según datos del Estudio Epiderma, y entre el 0,4 y el 0,5% según el Episer 2016 en artritis psoriásica, la manifestación más convencional de la enfermedad es la "psoriasis en placas, la que presenta lesiones en distintas partes del cuerpo", explica el doctor Guimerá, que recalca que "cuando aparecen lesiones en localizaciones especiales, como sólo en las uñas, sólo en el cuero cabelludo o sólo en la zona genital es cuando hay que tener más cuidado, porque se relacionan más con otras enfermedades sistémicas, como dolencias cardíacas", algo que corrobora el doctor Díaz al apuntar que "si tienes una psoriasis ungueal, en las uñas, la probabilidad de tener también una artritis psoriásica se duplica con respecto a aquellos pacientes que sólo presentan psoriasis en placas".

Atención combinada

La relación entre ambas enfermedades es tan estrecha que el trabajo conjunto entre dermatólogos y reumatólogos para abordarla se ha convertido en un elemento fundmental de su tratamiento. "Antiguamente cada uno iba por libre o, como mucho, llamabas por teléfono para derivar", recuerda el doctor Guimerá, "pero ahora tenemos en el hospital una unidad reumaderma", que se reúne de manera semanal con el objetivo de "optimizar los tratamientos, estableciendo cuál puede ir bien para las dos cosas", algo positivo tanto en lo clínico como en lo personal, dado que "el paciente entiende que lo están abordando desde dos puntos de vista y atacando las dos vertientes de manera simultánea, lo que es mucho mejor que ir como una pelota de un despacho a otro", señala la doctora García.

Una actuación multidisciplinar que debe combinarse con la detección precoz de la enfermedad, especialmente importante en el caso de la artritis psoriásica, ya que "el tiempo de evolución de la enfermedad será fundamental para preservar la funcionalidad de las articulaciones", ya que "si el tratamiento comienza en un estadio avanzado se pueden producir problemas en el futuro como secuelas y posible discapacidad o incapacidad", apunta el doctor Díaz.

Los tratamientos para hacer frente a ambas patologías difieren en función de la gravedad, catalogada en base a índices como el PASI (Índice de Severidad del Área de Psoriasis) o el DAPSA (Actividad de la Enfermedad en Artritis Psoriásica) que categoriza a los pacientes. A partir de ese punto "en psoriasis leve se aplicarían productos tópicos, como pomadas o cremas, con la recomendación añadida de tomar el sol con moderación", explica la doctora García. En casos más moderados se pasaría a "los tratamientos sistémicos clásicos, ingeridos por vía oral", que presentan el inconveniente de que "son organo tóxicos. Uno puede producir daño renal, otro hepático, otro sube el colesterol...". Ante esos posibles problemas se optarían por los tratamientos biológicos, más localizados y con un coste más elevado. En un pasillo entre ambos se situarían tratamientos basados en moléculas como el apremilast, dirigidos a pacientes moderados pero que también "pueden ser efectivos en casos graves en los que no sería recomendable utilizar biológicos, como en casos de pacientes con algún tipo de cáncer u otras condiciones específicas", apunta el doctor Guimerá.

Ligeramente diferente es la prescripción de tratamientos en la artritis psoriásica, dado que "catalogamos a los pacientes como leves, moderados o grave sen función de su respuesta al tratamiento". Así, el primer paso son "los fármacos clásicos orales que tienen una efectividad en torno al 70%". Si no hay respuesta positiva se pasarían a "otros medicamentos diferentes, como el apremilast, que también es oral, o los biológicos, dirigidos contra un factor determinado".

Futuro

Con todo ello y el avance constante en investigación, los especialistas se muestran moderadamente optimistas ante el futuro de la lucha contra la psoriasis y la artritis psoriásica. "El diagnóstico de psoriasis no debe suponer que el paciente se quede en su cabeza con la idea de que esto no se me va a quitar nunca. No, la psoriasis no se te cura, pero sí podemos quitártela", indica la doctora García; valoración que secunda el doctor Guimerá, que hace hincapié en que "la psoriasis ha pasado de ser una enfermedad prácticamente huérfana de tratamiento a ser una patología en la que podemos tener un control evolutivo de su desarrollo". La artritis psoriásica también presenta ese horizonte de mejora atendiendo a las palabras del doctor Díaz, que sitúa la clave en la detección y el tratamiento precoz, lo que implicaría que " no la curaremos, pero sí le daremos un golpe tan duro a la enfermedad que la dejaremos atontada durante un tiempo", algo que repercutirá de forma más que positiva en la calidad de vida de los pacientes de una enfermedad en la que la investigación debe ir de la mano de la desaparición de los estigmas que van asociados a ella.