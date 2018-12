La ameba ´comecerebros´ mata a una mujer al lavarse la nariz con el agua del grifo

Una mujer de 69 años murió tras infectarse con la ameba 'comecerebros', después de lavarse la nariz con agua del grifo, según ha informado The Seattle Times. La mujer había ingresado con convulsiones y en un principio se le diagnosticó un tumor cerebral. Cuando se sometió a una operación para extirparlo, un examen del tejido reveló que en realidad estaba infectada por la rara ameba 'comecerebros'.

El neurocirujano que operó a la mujer, Charles Cobbs, afirmó que la intervención se produjo el pasado mes de enero y que, también presentaba una laceración en la nariz que llevaba tiempo sin desaparecer.

"Una parte de su cerebro, del tamaño de una pelota de golf, estaba coagulado de sangre. Había amebas de este tipo por toda la zona comiéndose las células cerebrales", añadió.



Pero, ¿qué es la ´ameba comecerebros´?

La conocida científicamente como ´Naegleria Fowleri´ es una ameba que prolifera en aguas cálidas dulce y estancadas. Los lagos, estanques o aguas termales suelen ser los lugares más típicos en los que se puede encontrar, pero también se ha detectado en piscinas climatizadas, como es el caso de la menor toledana.

Este microorganismo puede infectar a las personas que se bañen en esas aguas y causarles una meningoencefalitis amebiana. Esta enfermedad poco frecuente afecta al sistema nervioso central, por lo que este parásito es popularmente conocido como ´ameba comecerebros´.

La principal vía de contagio de la ´Naegleria Fowleri´ es a través de las fosas nasales.Desde ahí penetra hasta el bulbo olfatorio del cerebro, donde (tras un periodo de entre 3 y 7 días de incubación) comienza a alimentarse de tejido nervioso.



Los síntomas de la ´ameba comecerebros´

Los primeros síntomas de la ´ameba comecerebros´ pueden confundirse con los de una gripe común ya que suelen ser dolores de cabeza, fiebre, náuseas, congestión nasal o rigidez en la nuca. Tres o cuatro días después de que empiecen a aparecer dichos síntomas, la persona afectada empeora puede experimentar convulsiones, pérdida del equilibrio y del control corporal, delirios, confusión, comportamiento anormal e incluso coma irreversible.

Después del coma, en la gran mayoría de los casos, se produce finalmente la muerte por paro cardio-respiratorio o edema pulmonar. Y es que la ´ameba comecerebros´ tiene una tasa de mortalidad estimada de un 95%, según el INSHT.

Las personas que fallecen por la ´Naegleria Fowleri´ suelen hacerlo entre siete y diez días después de la infección. La rapidez con la que avanzan los síntomas complica la labor de los médicos y hace que muchos casos se diagnostiquen post-mortem.



¿Cómo evitar su contagio?

Pese a ser un microorganismo que prolifera en multitud de zonas, el contagio de la ´ameba comecerebros´ es poco frecuente y se conocen muy pocos casos. Ya que, aunque su presencia en el agua es común, no lo es su infección.

Aunque no existe un método exacto para prevenir su contagio, no está de más recordar que no se transmite de una persona a otra y que no te contagiarás si estás con alguien infectado.

Pero como en todos los casos, el mejor método es la prevención. Al tratarse de una ameba que se encuentra en aguas calidad y dulces, intenta evitar bañarte en este tipo de lugares, especialmente en verano cuando las temperaturas aumentan. Si no puedes evitarlo, vigila la cantidad de agua que entra por la nariz y evita las piscinas contaminadas o mal conservadas.