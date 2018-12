Protesta tirado en el suelo de un hospital de Lanzarote tras ser "echado a la calle"

Tirado en la puerta de Urgencias y con carteles contando su situación. Esta fue la protesta que este martes llevó a cabo un ciudadano de Lanzarote en el Hospital Molina Orosa, que afirmaba tener "principio de cangrena" y haber sido echado "a la calle" por no haber camas.

"El personal de este hospital es excelente, pero lo nos medios, no tienen camas", rezaba en uno de los carteles que puso. "Tengo principio de cangrena y me tiran a la calle, no tienen camas", aseguraba en otro. "Español. 65 años. 50 cotizados he estado para esta mierda", exponía este hombre.

Según fuentes consultadas por La Voz, este ciudadano, muy conocido en Lanzarote, consiguió finalmente ser ingresado a última hora de la noche en un box de Urgencias esperándose esta mañana que fuera trasladado a planta.

LEA LA NOTICIA EN LA VOZ DE LANZAROTE