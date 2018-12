Rompecabezas ´made in Spain´

El juego Aliens in Chains (Android, iOS) es una propuesta española -creada por la compañía asturiana Liquid Games- para los amantes de los juegos de puzles, tipo Candy Crush, que buscan nuevas formas de jugar en sus teléfonos inteligentes o en sus tabletas. En Aliens in Chains no sólo hay que juntar tres fichas del mismo color para sumar puntos y superar pantallas de dificultad, sino que ofrece nuevas mecánicas de juego en más de 600 niveles. Descarga gratuita.