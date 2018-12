Play Station se desmarca

El E3, la feria de videojuegos más importante del mundo, tiene una baja sensible. Sony, la empresa responsable de la marca Play Station, ha cancelado su conferencia para el certamen de Los Ángeles del próximo mes de junio. La decisión, según informó la compañía, se debe a un cambio de estrategia ya que en las últimas fechas los nipones también anunciaron el cese del Play Station Experience, su propia ceremonia, fijada para diciembre.

Sin Sony, la feria de Los Ángeles se queda huérfana de una de las grandes. Para los profanos, es como si el Barcelona decidiera no volver a competir en la Liga de Campeones. Esta decisión se produce tras 25 años de asistencia ininterrumpida. Es decir, desde la salida de la primera Play Station allá por el año 1994. "Estamos explorando nuevas formar de involucrar a nuestra comunidad en 2019; no podemos esperar para compartir nuestros planes con todos vosotros", certificó la empresa en un comunicado.

En la pasada entrega del E3, Sony ya trató de revolucionar su cita. En lugar de ofrecer una conferencia al uso, ideó una especie de tour guiado por distintos escenarios ambientados con las temáticas de sus videojuegos y que los periodistas recorrieron en el lugar. Para los asistentes fue original y fresco, si bien para los que lo siguieron desde casa muchos coincidieron al señalar cierto déficit de magia.

Es de esperar que Sony siga por esta línea y se sume así a otras grandes empresas de la industria cuya participación en California es reducida o nula. Nintendo, por ejemplo, en vez de ofrecer un espectáculo en directo, ofrece una representación en diferido, grabada en vídeo semanas antes. Rockstar, la empresa que firma el mastodóntico Red Dead Redemption 2, tampoco se ha prodigado en los años recientes en la mayor feria de los videojuegos del mundo y prefiere marcar su propio calendario.

La decisión de Sony se conoce en paralelo a la de Microsoft, que acaba de afirmar que "para este próximo E3 a los aficionados les esperan muchas sorpresas". Desde luego, a la compañía norteamericana le ha quedado el camino libre para deslumbrar, puesto que ha perdido por el camino a su principal competidora.

Aunque la decisión se pueda justiciar por decisiones empresariales, desde el punto de vista del espectáculo el E3 de Los Ángeles pierde muchos enteros. Más cuando la nueva generación de consolas está a la vuelta de la esquina y se comenzaba a rumorear que en la feria de 2019 las nuevas máquinas pudieran enseñar la patita por debajo de la puerta.

No será así, al menos en el caso de Sony, y con su marcha se pierden momentos mayúsculos, como aquella feria de 2015 en la que anunciaron a la vez Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3 y The Last Guardian, de los cuales por ahora sólo ha salido el último. En definitiva, corren nuevos tiempos para el sector.