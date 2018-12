La Navidad empieza con videojuegos

Lo mejor de los videojuegos es que te transportan a mundos maravillosos que te abstraen de la realidad y te permiten vivir otras vidas, experimentar aventuras increíbles. Años de desarrollo y mentes brillantes han llevado al sector a un momento en el que ya podemos encontrar videojuegos para todos los públicos, gustos y plataformas. El videojuego es universal.

Este año ha sido especialmente prolífico en lo que a grandes regresos se refiere. Los habituales -los que vuelven cada año- FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA2K, Call of Duty o Battlefield se han visto secundados con nuevos episodios de series que no son tan habituales y que apuestan por plazos más largos para lanzar productos más elaborados e impactantes. Tal es el caso del esperado regreso de los forajidos de Red Dead Redemption, uno de los grandes títulos del año, que ha vuelto a situar en el Olimpo de los videojuegos a sus creadores, Rockstar. En el mismo -e ilustre- saco se podría meter el nuevo Forza Horizon 4, un título exclusivo para la Xbox One que es, de lejos, el mejor juego de conducción que jamás se ha creado para la consola de Microsoft. En esta ocasión, además, el hecho de poder disfrutarlo en la salvaje potencia de la Xbox One X le otorga un plus como nunca se había visto hasta ahora.

Otros exclusivos -en esta caso para la PlayStation 4- que han supuesto auténticos pelotazos son God of War y Marvel's Spider-Man. Sony tiene muy claro que su estrategia es la de conseguir los mejores juegos posibles para su plataforma, y si es en exclusiva, mejor que mejor. A los grandes títulos que vimos el año pasado para la 'Play', y que supuso un años que algunos pensábamos sería irrepetible, se le han añadido este 2018 juegos que van camino de la gloria. Y eso sin contar que su plataforma de realidad virtual, PSVR, sigue aumentando ventas y lanzando títulos sin parar.

Nintendo por su parte sigue viviendo una de sus épocas más dulces gracias al magnífico comportamiento de su Switch. La consola portátil y de sobremesa del gigante japonés no para de tener nuevos títulos -a cuál mejor-, y las listas de ventas sitúan sus juegos entre los más vendidos semana tras semana. Además, Nintendo puede presumir este 2018 de haber lanzado un nuevo concepto de videojuego que es, además de divertido y entretenido, educativo: Nintendo Labo. Mediante esta nueva tipología de juegos, en la que el jugador debe construirse sus mandos, el componente educativo alcanza nuevas -y esperanzadoras- cotas.

Al final, 2018 ha traído consigo muchos y muy buenos videojuegos. No todos están en esta página, pero había que hacer una selección...