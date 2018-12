Cortos de tres continentes compiten esta tarde en el Festival Tenerife Shorts

La VI Edición del Festival Internacional de Cortometrajes -Tenerife Shorts- que viene desarrollándose desde el pasado jueves, 29 de noviembre, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, convoca hoy a jóvenes cineastas y amantes del cine en general, a la tercera y cuarta entrega de la sesión oficial de competición. El programa incluye dos pases, a las 19:00 y 21:00 horas, que suman casi tres horas de proyección. Así, la pantalla de la sala de audiovisuales de TEA exhibirá en esta jornada cortos producidos en diecisiete países distintos, cinco de ellos estrenos en España, que competirán por ganar el festival tinerfeño. Como actividad paralela, Tenerife Shorts programa también, a las 17:00 horas, una clase magistral sobre el desarrollo de los cortometrajes de ficción, impartida por el cineasta madrileño Pedro Collantes, miembro de un jurado que comparte con la crítica de cine canadiense Justine Smith y la realizadora bosnia Ena Sendijarevi?.

A las 19:00 horas comienza el tercer pase de competición formado por los siguientes cortometrajes: I'm Looking for the Ping-pong Room and My Girlfriend ( Disculpe, busco la sala de pimpón y a mi novia), de Bernhard Wenger (2018, Austria - Alemania - Suecia). Es una cinta de ficción de 23 minutos que se estrena en nuestro país bajo el siguiente argumento: una pareja sueca está en un viaje de bienestar en las montañas de Austria, pero después de una discusión, la novia de Aron se va azotando la puerta.

El segundo corto es otra coproducción que también se estrena en el país: The Imminent Immanent ( El inminente inmanente), de Carlo Francisco Manatad (2018 Filipinas - Singapur - Italia). Aquí, el joven realizador filipino ficciona la siguiente historia: una comunidad rural continúa con sus actividades mundanas mientras, sin saberlo, fuerzas de la naturaleza se arrastran silenciosamente para desafiar su existencia.

Continúa el pase con Juck (Thrust), documental codirigido entre Olivia Kastebring, Julia Gumpert y Ulrika Bandeira (2017, Suecia) donde se reflexiona sobre la feminidad. El siguiente cortometraje en pantalla es un estreno en España: Reneepoptosis (2018, EEUU - Japón). Obra de la norteamericana de origen nipón Renee Zhan, que estará en Tenerife presentando su película, una pieza de 10 minutos.

La última cinta de este primer pase es Would You Look at Her? ( ¿La veis?), de Goran Stolevski (2017, Macedonia). Es un cortometraje de 18 minutos que narra la historia de una chica obstinada que encuentra una improbable solución a todos sus problemas, en un ritual religioso exclusivamente masculino.

El cuarto y último pase dará comienzo a las 21:00 horas y se abre con un corto que llega a Tenerife para estrenarse en España: Confluence ( Confluencia) (2018, Alemania - Serbia - Países Bajos). Se trata de un documental experimental de 21 minutos firmado por los hermanos Benjamín y Stefan Ramírez Pérez.

Blue (2018, Francia - Tailandia), realizado por Apichatpong Weerasethakul, es el segundo corto en pantalla. La proyección sigue con Las Flores (2018, Argentina). Es un corto de ficción realizado por Renzo Cozza. Le siguen Muteum (2017, Estonia - Hong Kong). Es una de las cintas más cortas de la selección. Tan solo 4 minutos le bastan al realizador hongkonés Äggie Pak Yee Lee para moldear esta pieza de animación.

Las dos últimas proyecciones de esta sección oficial la completan Horse Riders ( Jinetes) y The Mute ( La muda). Ambos cortos se estrenan en España.