Acabar con la estigmatización, tarea pendiente en la lucha contra el SIDA

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha lanzado la campaña Besar, Comprender, Amar, Disfrutar, Tocar y Convivir, No Transmite el VIH para concienciar a la sociedad contra la no discriminación y el estigma asociado al VIH.

Algunas de las líneas de actuación establecidas en el pacto son la de favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con VIH; trabajar en favor de la aceptación social; reducir la estigmatización en las personas con VIH; y generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación.

En la misma línea va la campaña lanzada, una iniciativa que se enmarca dentro de las directrices de Onu Sida para luchar contra la discriminación y que ha sido distribuida a las comunidades autónomas y las ONG que trabajan con VIH para que lo difundan.

La problemática sigue estando plenamente vigente tal ly como refleja una encuesta hecha pública por International Association of Providers of Aids Care y que refleja que el 28% de los españoles declara que no se sentiría cómodo trabajando con alguien que estuviera infectado por el virus del VIH, y la media europea se sitúa en el 37%.

Según este estudio, este estigma del VIH también se extiende al entorno personal, ya que más de la mitad de los españoles (un 55%) reconocen que, en caso de estar solteros, no se sentirían cómodos saliendo con alguien infectado por el virusy solo a tres de cada diez no le importaría salir con una persona seropositiva.

En el lado positivo, sin embargo, aparecen avances como el cosechado durante la jornada de ayer, en la que el Gobierno acordó hoy eliminar el VIH, junto a la diabetes, la celiaquía y la psoriasis, como motivo de exclusión para acceder a cualquier empleo público, entre ellos las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así lo ha anunció la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que el Ejecutivo va a revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes para acceder a la función pública.

"Hablamos de lo siguiente: levantar estas causas de exclusión por el simple diagnóstico para el caso del VIH, la diabetes, la psoriaris y la celiaquía", señaló, en una medida que afectará a cerca de 7 millones de personas que padecen alguna de estas cuatro patologías y que, según Calvo, "se han convertido en verdaderos estigmas y en trabas discriminatorias", ya que los cuadros médicos de exclusión para acceder a determinados puestos públicos prohibían la concesión de la plaza a estos colectivos.

Colectivos de pacientes expresaron su satisfacción por una medida que calificaron de "histórica". Así, las organizaciones CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo han calificado el día de hoy como "un momento histórico" para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España "sin ningún tipo de discriminación", por lo que la medida supone "una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello".