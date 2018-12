"Debemos desterrar la idea de que los chicos de hoy son nativos digitales"

Diana González es profesora asociada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y una innovactora que se autodefine como "soñadora social". González ha impulsado proyectos de emprendimiento en el ámbito social y educativo, pero parte de la base de que emprender no es sólo crear empresas, animando siempre a arriesgar tanto en procesos como en resultados. González participará mañana en la muestra de la Bienal Tenerife Educa Aprender Jugando, en Garachico, donde pronunciará la conferencia Cómo educar en tiempos de selfie.

¿Cómo se educa en tiempos de selfie?

Se educa como en cualquier otro momento de la Historia, con ejemplo y con cariño. El mundo adolescente busca referentes, de forma innata, por lo que es necesario que en casa también los tenga. Con todo, creo que estamos en un momento de transición del selfie al vídeo. Estamos viviendo en la generación del l ivestreaming.

Las actuales generaciones son nativas digitales. ¿Cómo podemos adaptarnos los padres y profesores a ese dominio que jamás nosotros alcanzaremos pero que ellos, sin apenas esfuerzo, ya tienen de las nuevas tecnologías? ¿Cómo incluimos las redes e Internet en la esfera educativa?

Lo primero de todo es que debemos desterrar la idea de que las chicas y los chicos de hoy son nativos digitales. No, son nativos de su tiempo, como nosotros lo somos del nuestro. Ellas y ellos saben usar sus tecnologías como madres, padres y docentes saben usar las suyas. La clave quizá sea acercarse con sinceridad y con interés. Si nos interesan nuestras hijas, hijos y alumnado no solo nos interesan sus actividades escolares, extraescolares y salidas de fin de semana, también sus espacios digitales, del mismo modo que la música que escuchan o las series que ven. ¿Cómo las incluimos? Con naturalidad. Están en nuestra vida todo el rato por lo que no es necesario forzar nada, sólo vivir.

Por otra parte, se está hablando de padres distraídos digitalmente, con el móvil siempre en la mano, que desatienden involuntaria e inconscientemente a sus hijos, en algunos casos de un modo muy preocupante. ¿De qué forma deberíamos actuar ante este problema?

Igual que cuando hablamos de las y los peques que se distraen. La distracción no la provoca el móvil, sino la persona que lo usa. Hacernos conscientes es fundamental y eso nos llevará a vivir en el presente (digital o físico) el momento que nos toque en cada momento.

Usted defiende que dejemos más autonomía en la toma de decisiones a los más pequeños. ¿Qué nos está impidiendo escucharles? ¿Estamos siendo muy sobreprotectores?

A veces creo que es la inconsciencia y la prisa. Preguntarles a peques y adolescentes implica disponer de tiempo para escucharles, tiempo para argumentar, tiempo para atender? y no siempre lo tenemos. Además, creo que se une que, con las miles de cosas que llevamos en la cabeza, es más fácil decidir por ellas y ellos, nos libera de preocupaciones, aunque como se dice coloquialmente, pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando les toque decidir estando en soledad quizá no sepan hacerlo.

¿Qué es ser una innovactora?

Es un término maravilloso acuñado por María Beunza que ha recopilado en un libro perfiles de diferentes mujeres que, en diferentes sectores, somos actoras de innovación. Ahora se está trabajando en la publicación de Innovactoras de América y África y seguro que la iniciativa sigue creciendo. Para mí, como mujer y como profesional, es un orgullo ser parte de este grupo.

La Bienal Tenerife Educa pretende inculcar la reflexión sobre una educación transversal que aproveche los recursos educativos y herramientas del entorno para favorecer un aprendizaje del niño basado en la experiencia y el juego. ¿Qué le parecen este tipo de iniciativas?

Me parece una gran iniciativa y una maravilla poder participar. Que se vuelquen en lo educativo diferentes ámbitos creo que es novedoso y, seguro, permitirá vivir la Isla como un ente educativo en sí mismo.