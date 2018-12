Lava, la nueva compañía de danza de Auditorio de Tenerife, sube por primera vez a un escenario este domingo a las 19:00 horas estrenando la pieza inédita Beyond, de la compañía La Intrusa, ganadora del Premio Nacional de Danza 2015. Además, los seis intérpretes de la formación contemporánea bailarán Behind the Walls, de Fernando Hernando Magadan.