El juez fija 23 años de cárcel al hombre que mató a golpes a su pareja en La Laguna

El juez impone a José Iván D. E. una condena de 23 años por el asesinato con alevosía a su mujer en abril de 2017 en La Laguna. Según la sentencia, adelantada por Radio Club Tenerife, después de que el jurado declarara culpable al acusado, el magistrado ha rebajado dos años la pena solicitada por Fiscalía y le impone además una indemnización de 40.000 euros a la familia de la fallecida.

Los hechos, considerados ahora por el tribunal como asesinato con alevosía y con los agravantes de parentesco y violencia de género, se desarrollaron en la tarde del 1 de abril del pasado año cuando el condenado, de 36 años de edad, "tras mantener una discusión" con su pareja en una de las habitaciones de la vivienda en La Laguna "de forma consciente y voluntaria la golpeó reiteradamente en la cabeza con un objeto macizo, contundente y de metal, de tres kilogramos, causándole la muerte".

Según destaca la sentencia en alusión al fallo del jurado, emitida en el juicio celebrado hace dos semanas, el acusado ejecuta esta acción sin que la mujer pudiera defenderse "al no esperarse el ataque" y sostiene que José Iván D. E. causó la muerte a su pareja sentimental "por desprecio absoluto a su condición de mujer, con la intención de mantener una situación de dominación sobre ella".

En ese sentido, se descarta la tesis del abogado defensor que sostenía durante la celebración del juicio que la muerte a golpes de la mujer se debió a un "arrebato", que "no fue un crimen preparado y tampoco hubo ensañamiento", por lo que según los hechos que expuso "solo cabe el delito de homicidio y no el de asesinato".

En su alegato inicial, el abogado sostuvo que este caso no debió calificarse como un delito de Violencia de Género pues, según dijo, "nunca tuvo comportamientos violentos con María Victoria, nunca fue denunciado, y los hechos se produjeron en medio de una discusión; ni planificó ni se aseguró la muerte de la víctima", insistió.

El propio José Iván D. E. asumió durante la primera sesión del juicio que fue el autor de los hechos durante su declaración, en la que solo contestó a las preguntas de su letrado. Según su testimonio, tuvo una relación sentimental con la fallecida durante muchos años, pero "hacía siete años" en los que prácticamente se habían convertido en compañeros de piso.

"Era una relación insana, pero no supe cómo romper hasta que conocí a una chica de la que me enamoré y entonces tuve el valor para decirle que me iba de casa", según su versión en la que sostiene que su pareja se puso en la puerta de la calle para impedir que se fuera, discutieron y ella se abalanzó sobre él con un objeto de metal macizo, pudiendo arrebatárselo para luego golpearla en la cabeza". Aseguró que "no recuerda" si la siguió golpeando y se fue de allí para volver dos días después e incendiar la vivienda.

El acusado se fue al sur de la Isla hasta que la trabajadora de un hotel se puso en contacto con la Policía después de que José Iván manifestara que se había intentado matar "golpeándose en la cabeza con una piedra" porque, según le confesó, "era el responsable de la muerte de su pareja". El procesado fue detenido el 4 de abril de 2017.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, rebaja la petición de pena del Ministerio Fiscal, que solicitaba 25 años de prisión, y la solicitud de las acusaciones tanto particular como popular en representación del Instituto Canario de Igualdad, que reclamaban una indemnización por daños morales de 180.000 euros. Además, el texto establece la prórroga de la prisión provisional en la que se encuentra el condenado, aludiendo a "la gravedad de los hechos enjuiciados y la pena impuesta", a la vez que sostiene que persiste el riesgo de fuga.