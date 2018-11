Los abogados apoyan la sentencia sobre la vivienda familiar en caso de divorcio

La sentencia del Tribunal Supremo que establece que el padre o la madre divorciada que ostente la custodia de sus hijos menores y resida con ellos en la vivienda familiar en régimen de gananciales pierde el derecho a disfrutar del uso de dicha vivienda en el momento en que una nueva pareja pase a vivir de forma estable con ellos ha generado una reacción favorable por parte de juristas y abogados de familia en Canarias. Los especialistas coinciden en que esta sentencia pone fin a "muchas situaciones injustas", ya que sienta jurisprudencia sobre una cuestión que hasta ahora había suscitado mucha polémica.

Así lo manifestó ayer Juan Rafael Henriquez, abogado de familia en Las Palmas de Gran Canaria, quien recordó que "a menudo, una de las partes, que, por lo general, suele ser el hombre, tiene que asumir todos los gastos de la relación una vez que se rompe, lo que incluye el coste de la hipoteca o de la casa familiar, la habite quien la habite, hasta que los hijos son independientes económicamente". "Yo conozco casos en los que incluso los hijos mayores de edad viven con sus respectivas parejas, al igual que su madre y, sin embargo, el padre sigue corriendo con el gasto", apunta el abogado, quien precisa que "a título particular, sin entrar en el trasfondo jurídico, creo que se trata de una resolución positiva".

La sentencia del Supremo dictamina que el progenitor, una vez que se liquide la sociedad de gananciales, deberá abandonar la residencia, puesto que el hecho de que una nueva pareja entre a vivir en el domicilio provoca que la casa pierda su carácter familiar, que es lo que justifica el derecho a su disfrute. En este sentido, el fallo del Supremo, del 20 de noviembre, estipula que "la introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia diferente".

A este respecto, la abogada de familia Cristina Andino sostiene que "se trata de una sentencia novedosa que viene a dar respuesta a una cuestión, que aun no habiendo llegado al Tribunal Supremo, había sido enormemente debatida y que abre la posibilidad a la extinción del uso del domicilio aun cuando los hijos no hayan alcanzado la mayoría de edad, en el caso de que el cónyuge al que se le haya atribuido el uso del que fuera domicilio familiar, conviva en éste, de manera estable, con su nueva pareja, siempre después de que se proceda a la liquidación de gananciales".

En este sentido, una de las dudas que surge en torno a esta sentencia es la acreditación de la existencia y estabilidad de dicha convivencia. "Para ello habrá no solo de acreditarse la convivencia estable en la vivienda del cónyuge con su nueva pareja por los medios probatorios oportunos, lo que no siempre es fácil; y además se ha de iniciar el, a veces, también tortuoso y largo procedimiento de la liquidación de la sociedad de gananciales, pues solo liquidada esta se entenderá que queda extinguido el uso del cónyuge al que inicialmente le fuera atribuido", apunta Andino.

Con todo, esta sentencia de la Sala Primera del Supremo confirma el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Valladolid, en la que conmina a una pareja de Valladolid divorciada y con dos hijos, en la que la mujer introdujo a una nueva pareja en la vivienda familiar en gananciales, siendo demandada por su exmarido, a vender la casa o a que una de las partes compre la mitad del otro. A este respecto, la abogada de familia Mari Carmen Quintana señala que "la sentencia no prohíbe que la señora inicie una nueva relación matrimonial con otra persona, sino que constituye un abuso de derecho que, mientras el anterior esposo contribuya con el pago de los gastos familiares -en este caso, el pago del 50% de la hipoteca-, no debe aprovecharse de ello la nueva unidad familiar que forme la exesposa". A su juicio, "hasta ahora eso era un abuso de las personas divorciadas, en el que los hijos tenían el uso del anterior domicilio conyugal hasta los 18 años y, por tanto, no se podía interponer la liquidación de la sociedad de gananciales y vender la vivienda".

Con respecto al interés del menor o de los menores, la sala estima que este "no puede desvincularse absolutamente del de sus padres cuando es posible conciliar ambos". "Yo entiendo que ello no es así, ya que en modo alguno supone dejar desamparados a los hijos, pues liquidada la sociedad de gananciales se puede producir la venta del inmueble bien a tercero, bien a uno de los progenitores, y con ello quedar cubierta la necesidad de vivienda de los hijos", apunta Andino. "Por otra parte, también ha de compatibilizarse el interés de los menores con los problemas económicos de los progenitores que encuentran en esta forma una vía de solución", concluye la abogada.

Con todo, cabe recordar que Canarias encabeza la tasa de divorcios a nivel nacional, con 5.108 divorcios y 200 separaciones el pasado 2017, lo que se traduce en 2,5 divorcios por cada 1.000 habitantes, que equivale a un incremento del 2'6 con respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dentro de esta cifra, 2.375 se trataba de parejas divorciadas con hijos, de las que alrededor del 25% firmó la custodia compartida.