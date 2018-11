Obliga a su hijo a perder la virginidad con su madrastra para 'curarle' la homosexualidad

Confiesa después de 25 años que su padre le obligó a ver porno y a acostarse con su madrastra para 'curarle' la homosexualidad.

Los progenitores condenaros a cinco años de cárcel, mientras que su pareja a ocho. Ambos tenían 38 años cuando comenzaron a abusar del menor.

Daniel, que entonces tenía once años, asegura que aún está lidiando con esa terrible experiencia por la que le obligaron a pasar. Su padre, de 62 años, ha asegurado que sólo "trataba de guiarlo en la dirección correcta y no siguiera el camino correcto", según recoge el diario británico The Sun.

Entre los relatos que ha contado Daniel a la prensa británica, destaca los juegos sexuales que se inventaban los adultos para acabar en la cama con él. A veces, recuerda, su madrastra estaba desnuda y esposada en la cama y le pedía que fuera a darle un beso de buenas noches antes de que su padre llegara y se uniera a ellos para mantener relaciones.