Educación defiende su aplicación del modelo retributivo de sexenios

Después de que Comisiones Obreras (CCOO) denunciara el pasado viernes los, a su juicio, "incumplimentos del acuerdo de sexenios por parte del Gobierno de Canarias", la Consejería de Educación y Universidades ha afirmado que ha aplicado en todos sus términos el acuerdo suscrito con los sindicatos el 1 de septiembre de 2017 sobre la implantación del modelo retributivo de sexenios. De esta manera, el Ejecutivo ha recordado en una nota de prensa que alcanzó hace algo más de un año un acuerdo con los representantes sindicales docentes para mejorar el modelo retributivo del profesorado y lograr su equiparación con el del resto del Estado.

Desde el 1 de enero de 2018, se reconoció con carácter retroactivo el derecho a cobrar sexenios a todo el profesorado funcionario de carrera e interino. Además, la Consejería señaló que se implantaron otros dos complementos pactados, por ejercer la función de tutoría y por participar en el Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras (PILE).

Se incrementa la cuantía

En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019, se incrementa la cuantía de los sexenios, según la progresión acordada hasta el año 2022, y se añaden otros tres complementos contenidos en el acuerdo y se recupera el 5 por ciento del complemento por ejercicio de cargos directivos que se había eliminado durante la crisis.

Sobre las declaraciones de CCOO sobre el hecho de que el personal laboral no cobre los sexenios, el viceconsejero de Educación y Universidades, David Pérez-Dionis, señaló que "no es cierto que no se esté cumpliendo el acuerdo". "Los laborales se rigen por un régimen retributivo diferente al de los funcionarios de carrera e interinos, porque así está establecido, no solo para el sector docente, sino en el ámbito de toda la Función Pública y además hay varias sentencias judiciales en este sentido", dijo.

En cuanto a la queja del sindicato sobre el hecho de que los docentes que están en servicios especiales (como los cargos públicos) o los que ocupan plazas en la administración de carácter no docente no puedan cobrar los sexenios mientras estén en esos puestos, apuntó que está establecido así y ocurre de la misma manera en todas las comunidades autónomas.

De igual modo, el viceconsejero señaló que "en la regulación de dicho procedimiento se exige la presentación de un certificado de la Comunidad Autónoma de origen en el que se hará constar el número de sexenios consolidados y, en su caso, el porcentaje cubierto del sexenio en curso hasta la fecha de efectos del concurso de traslados".

Por último, Pérez-Dionis recordó que la Consejería de Educación se posicionó desde el principio de la legislatura a favor de introducir el modelo de sexenios en la comunidad, reconociendo que se trataba de una reivindicación justa y de un reconocimiento necesario.